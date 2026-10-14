Cuatro trucos mentales para recordar cosas que no debe olvidar

¿Cuándo es su cita con el médico? ¿Cerró la puerta con llave? ¿Por qué entró en esa habitación?

Es normal olvidar esas cosas. Quizás no prestó suficiente atención como para memorizarlas. Tal vez era algo tan trivial —algo que ha hecho cientos de veces— que el recuerdo pasó desapercibido.

“No vamos a recordarlo todo”, dijo Charan Ranganath, profesor del Centro de Neurociencia y director del Laboratorio de Memoria Dinámica de la Universidad de California en Davis. “La cuestión no es cómo puedo recordar más, sino cómo puedo recordar la información que importa”.

Es posible que note que su memoria disminuye con la edad. Los cambios normales en el cerebro, junto con la falta de sueño, problemas médicos y ciertos medicamentos, pueden provocar problemas de memoria. "Ese deterioro puede acelerarse si padeces afecciones como hipertensión o diabetes", afirmó Ranganath.

Pero el olvido también es simplemente el resultado de tener toda una vida de recuerdos y necesitar que uno nuevo destaque lo suficiente como para poder almacenarse en el cerebro, dijo Andrew Budson, profesor de neurología en la Universidad de Boston.

“Cuando somos jóvenes, absorbemos con gusto toda la información, sin importar si será importante o no, y existe un fenómeno real: las personas mayores han aprendido a priorizar lo que almacenan en su memoria. Esto sucede automáticamente. Lo que no es importante, simplemente no se molestan en recordarlo”, dijo Budson.

¿Qué puede hacer para recordar las cosas? Según las investigaciones, usar alarmas, notificaciones del calendario o notas escritas a mano son formas efectivas de recordar las cosas que ya ha completado o las tareas que aún tiene que hacer.

Pero también puede engañar a su cerebro para que recuerde algo. Aquí tiene cuatro estrategias que recomiendan los expertos.

Invente una historia tonta

Conectar una imagen mental tonta, extravagante o descabellada con algo que quiera memorizar puede ayudarle a recordarlo. Por ejemplo, si quiere asegurarse de recordar que apagó la estufa para no preocuparse por ello durante el día, imagine un gran cerdo rosa con alas que se abalanza y gira la perilla, explicó Ranganath.

Recordar momentos del pasado es más fácil. Recordar cosas que hay que hacer en el futuro, como ir al dentista después de comer, es más difícil para el cerebro. “Aunque parezca curioso, nuestra memoria no sirve para recordar lo que pasó en el pasado. Nuestra memoria está diseñada para usar lo que pasó en el pasado y así ayudarnos a planificar el futuro”, explicó Budson.

Pero se puede sortear ese obstáculo. Para recordar la cita, por ejemplo, Budson dijo que se imaginaba comiendo un almuerzo compuesto de un postre dulce y pegajoso de chocolate y caramelo, y con los dientes cubiertos de él.

“Eso es lo último que mi dentista querría saber que estoy comiendo”, dijo. Más tarde ese mismo día, cuando esté comiendo su almuerzo habitual, será más probable que recuerde la cita con el dentista.

Dígalo en voz alta, rapee o cántelo

Las investigaciones demuestran que describir una acción en voz alta y oírse a uno mismo decirla —lo que se conoce como efecto de producción— puede tener un efecto positivo en ciertos aspectos de la memoria. Un metaanálisis del 2023 reveló que leer palabras en voz alta, por ejemplo, ayudaba con la memoria de reconocimiento: la capacidad de reconocer información al verla de nuevo.

“En lugar de una instantánea visual, es como una pequeña película que también tiene audio”, dijo Budson, quien no participó en el estudio.

Agrupar los elementos

Se ha demostrado que el método de agrupamiento ayuda con las tareas de memoria porque el cerebro solo puede procesar un número limitado de elementos para tareas a corto plazo. El agrupamiento reduce muchos elementos pequeños a menos elementos más grandes. Piénselo: su número de teléfono, número de cuenta bancaria y número del Seguro Social están divididos en grupos mediante guiones, lo que facilita recordarlos.

Si quiere organizar su lista de la compra en secciones, en lugar de intentar recordar cada artículo, visualice las partes del supermercado que necesita visitar: panadería, carnicería o frutería. Una vez allí, ver los artículos le ayudará a recordar lo que necesita. También puede usar una regla mnemotécnica. Quizás recuerde esta de sus clases de álgebra: PEMDAS (paréntesis, exponentes, multiplicación, división, suma, resta).

Elementos del mapa en una habitación

Cuando intente memorizar una lista, pruebe el método del palacio de la memoria: una técnica mnemotécnica en la que visualiza los elementos en un lugar o ruta familiar. Al imaginar ese lugar, es posible que logre recordar los elementos.

Si necesita comprar comida para un picnic en el supermercado, por ejemplo, asigne cada artículo a una habitación diferente de su casa o a un lugar distinto dentro de la misma habitación. Imagine una botella de salsa dulce rota en su sala que gotea sobre la alfombra, mostaza untada en el espejo del baño y salchichas y hamburguesas desbordándose de los armarios de la cocina.

“Una vez que hayas encontrado una manera memorable, quizás un tanto humorística, de ubicar cada objeto en cada parte de la habitación, te apuesto lo que sea a que 24 horas después, podrás recorrer tu casa y recordarás cada objeto que colocaste”, dijo Budson.

Cuando el olvido puede ser un problema

Un adulto sano que tenga dificultades para recordar el nombre de un restaurante, por ejemplo, probablemente lo recordará si se le da una pista o una sugerencia, explicó Ranganath. En general, solemos olvidar nombres, fechas u otros detalles, y eso es normal.

“Si no recuerdas los detalles de una conversación que tuviste hace una hora o el nombre de la persona que conociste, sería bastante normal”, dijo. “Si no recuerdas que la conversación tuvo lugar o que conociste a esa persona, entonces sí deberías preocuparte”.

Ranganath explicó que, a menudo, cuando los familiares o amigos de una persona notan las pérdidas de memoria, es posible que se trate de un problema médico que deba ser evaluado por un profesional de la salud.

Ranganath afirmó que considera la memoria un recurso valioso. “Cuando preparas tu equipaje para un viaje, no te llevas todas tus pertenencias; te llevas las cosas que crees que necesitarás”, explicó.

“La memoria consiste en guardar las experiencias que tu cerebro cree que te serán útiles en el futuro”.