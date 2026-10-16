Qué deben saber los no fumadores sobre el cáncer de pulmón

Siempre pensé que fumar era la principal causa del cáncer de pulmón. ¿Qué puede llevar a una persona no fumadora a desarrollar cáncer de pulmón?

Esta semana, el Vaticano confirmó que un nódulo en el pulmón derecho del Papa León XIV era un adenocarcinoma pulmonar en etapa temprana, un subtipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Durante la cirugía, los médicos extirparon el nódulo, junto con todo el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

No se sabe que el Papa sea fumador, aunque tiene antecedentes familiares de otros tipos de cáncer: sus padres fallecieron a causa de esta enfermedad y su hermano actualmente recibe tratamiento para la leucemia.

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes solo en Estados Unidos, afectando a casi 230 mil personas cada año y representando cerca del 11% de todos los diagnósticos de cáncer.

Si bien el pronóstico ha mejorado en las últimas dos décadas, solo el 30 % de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón sobreviven cinco años después del diagnóstico, y contribuye a una de cada cinco muertes por cáncer en Estados Unidos anualmente.

Sin embargo, hay un lado positivo en estos datos. Gracias a intervenciones como los programas para dejar de fumar, se estima que entre 1975 y 2020 se evitaron 3.4 millones de muertes por cáncer de pulmón en Estados Unidos. Las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer siguen reflejando esto: las tasas de nuevos casos continúan disminuyendo en promedio un 2 por ciento anual desde 2014, y las tasas de mortalidad han bajado un promedio de un 4 por ciento anual.

Sin embargo, la tasa de disminución de los diagnósticos de cáncer de pulmón en mujeres durante ese período es solo aproximadamente un tercio de la disminución en hombres. El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en EE. UU., y no podemos culpar únicamente al tabaquismo. Hasta el 20 % de los diagnósticos de cáncer de pulmón se dan en no fumadores, definidos como personas que han fumado menos de cien cigarrillos en su vida. Y entre dos tercios y tres cuartos de las personas que nunca han fumado, pero que fueron diagnosticadas con cáncer de pulmón, son mujeres.

Entre las mujeres que nunca han fumado, las tasas de incidencia de cáncer de pulmón son más altas entre las estadounidenses de origen asiático en comparación con otros grupos raciales y étnicos. De hecho, más del 50% de las mujeres estadounidenses de origen asiático diagnosticadas con cáncer de pulmón nunca habían fumado, llegando a alcanzar el 80% entre las mujeres estadounidenses de origen chino e indio.

¿En qué se diferencia el cáncer de pulmón en no fumadores del cáncer de pulmón en fumadores?

El cáncer de pulmón en no fumadores es intrínsecamente una enfermedad diferente a la de los fumadores. Por ejemplo, fumar se asocia más fuertemente con los carcinomas de células pequeñas y de células escamosas, y menos con el adenocarcinoma (el subtipo que presentaba el pulmón del Papa León XIV) y el carcinoma de células grandes.

Los no fumadores con cáncer de pulmón también son diagnosticados, en promedio, a una edad más temprana (67 años) que los fumadores (70 años). A pesar de esto, debido a que el cáncer de pulmón no se sospecha tan rápidamente en un no fumador con síntomas (como tos y dificultad para respirar), y debido a que están excluidos de los programas de detección de cáncer de pulmón, los no fumadores tardan más en buscar atención médica y tienen más probabilidades de tener cáncer metastásico al momento del diagnóstico.

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El cáncer de pulmón en no fumadores también tiene mayor probabilidad de estar vinculado a mutaciones genéticas específicas, como EGFR, que se presenta en hasta tres cuartas partes de los no fumadores con cáncer de pulmón y es más común en poblaciones de Asia Oriental; ALK, que se presenta en el 14% y es más frecuente en personas de ascendencia asiática e hispana; y KRAS, que se observa en el 5 al 15% de los no fumadores con cáncer de pulmón y es más común en poblaciones blancas y negras; entre otras. Sin embargo, esto representa otro aspecto positivo, ya que existen terapias que pueden atacar los cánceres asociados con estas mutaciones.

Si fumar no causa el cáncer de pulmón, ¿qué lo causa?

Como ya he escrito anteriormente, ciertos factores ambientales pueden contribuir al desarrollo del cáncer, y específicamente al cáncer de pulmón en personas no fumadoras.

El radón es un gas radiactivo que emana de las rocas, el suelo e incluso el agua. Se produce por la desintegración de isótopos radiactivos presentes de forma natural en el uranio enterrado a gran profundidad. En las zonas del país con mayor concentración de radón en el ambiente, este puede acumularse en los hogares y alcanzar niveles peligrosos en el aire interior. Es responsable de aproximadamente 21 000 muertes por cáncer de pulmón cada año, de las cuales unas 2900 ocurren en personas que nunca han fumado. Un estudio incluso identificó una asociación entre las mutaciones genéticas relacionadas con el cáncer, comunes en el cáncer de pulmón de no fumadores, y regiones específicas de Francia con niveles elevados de radón.

La contaminación atmosférica también puede influir. En 2022, a nivel mundial, casi 200 000 casos del subtipo adenocarcinoma de cáncer de pulmón se atribuyeron a la contaminación del aire ambiente. Un estudio que incluyó a casi 33 000 personas con cáncer de pulmón y la mutación EGFR reportó una frecuencia significativamente mayor de diagnósticos en regiones de Gran Bretaña con altos niveles de partículas ambientales en comparación con regiones con baja contaminación. Otro estudio encontró tasas similares de diversas mutaciones genéticas en biopsias de cáncer de pulmón de 871 pacientes no fumadores de regiones del mundo con altos niveles de contaminación atmosférica.

Otros posibles factores de riesgo de cáncer de pulmón en no fumadores incluyen enfermedades inflamatorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la bronquitis, la exposición al amianto, la radioterapia previa en el tórax y el humo de segunda mano, que pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en casi un 30 por ciento.

Si no fumo, ¿cómo puedo reducir aún más mi riesgo de cáncer de pulmón?

El 80% de los casos de cáncer de pulmón se dan en fumadores, por lo que no fumar, o dejar de hacerlo, es la mejor medida que puede tomar para reducir sus probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón.

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Además, si no fuma, haga una prueba de radón en su casa. Puede comprar un detector en línea o en una tienda de mejoras para el hogar. Si los niveles son consistentemente altos, puede contratar a un profesional de su zona para que instale un sistema de mitigación que utiliza presión para expulsar el gas al exterior. Si va a comprar una casa nueva, pida a un inspector que busque amianto y, si lo encuentra, contrate a alguien capacitado para retirarlo y desecharlo de forma segura. La EPA ofrece una lista de recursos por estado.

Considere usar una mascarilla N95 en zonas del mundo con alta contaminación por partículas. Y, en particular, si presenta alguno de los factores de riesgo mencionados anteriormente, busque atención médica si tiene tos persistente (especialmente si expectora sangre), dificultad para respirar o dolor en el pecho que dure cuatro semanas o más.