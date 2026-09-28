“Tendrán que matarme”: surge nuevo video del ataque en Times Squares hecho por Pamela Cisneros

Medios de EE. UU. han divulgado en redes sociales un nuevo video del ataque ocurrido el pasado 31 de agosto en Times Square, Nueva York, donde una mujer llamada Pamela Cisneros apuñaló a dos personas.

La Policía de Nueva York (NYPD) difundió el video el pasado 26 de septiembre, el cual fue tomado por una de las cámaras corporales de uno de los agentes.

El video revela cómo fue el enfrentamiento entre los agentes de la policía y Cisneros, quien se observa que llevaba dos cuchillos antes de que la policía le disparara.

De acuerdo con Infobae, uno de los oficiales, Ryan Brito, fue el agente que intentó hablar con Cisneros.

"Yo también pasé por cosas difíciles. He estado donde estás vos ahora. Te lo prometo. He estado en ese lugar", se le escucha decir al policía a Cisneros en las grabaciones.

Por su parte, Cisneros dijo repetidamente que estaba "cansada de este mundo" y, cuando un policía le dijo que "no iban a hacerle daño", ella respondió: "Sí lo harán, o si no, los mato a todos".

NYPD bodycam captures the harrowing four-minute standoff with the woman police say fatally stabbed a Bank of America executive and new mother in Times Square — officers pleading with 49-year-old Pamela Cisneros to drop two knives as she told them, "You're going to have to kill… pic.twitter.com/zh7S9U1FV5 — Fox News US (@FoxUSNews) September 28, 2026

De acuerdo con el medio, en un momento Cisneros se mostró "confundida" y "desorientada", y le preguntó a la policía si "ellos eran parte del show".

Tras decir eso, la mujer empezó a girar los brazos y a acercarse a los agentes de policía.

Infobae explica que los policías, según dicta el reglamento policial, accionaron primero sus pistolas Taser en contra de Cisneros, pero estas no tuvieron efecto.

Fue entonces cuando los agentes Joseph O'Connor y Steven Darcy sacaron sus pistolas y dispararon en contra de Cisneros, quien fue llevada a un centro asistencial.

WATCH: Dramatic NYPD bodycam video shows the tense moments before officers fatally shoot a knife-wielding woman in Times Square, moments after police say she stabbed two people, killing a 32-year-old mother.



"I don't want to hurt you," one officer tells 49-year-old Pamela… pic.twitter.com/fzB02tA4hd — Fox News (@FoxNews) September 28, 2026

Tras el hecho, la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, defendió el actuar de los agentes al decir que se trataba de una "situación de peligro extraordinario".

"Nuestros oficiales se enfrentaron a una amenaza que evolucionaba rápidamente, con incontables civiles a su alrededor", señaló la comisionada.

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