Terremoto de 6.0 golpea la costa oeste de EE. UU. sin emitirse alertas de tsunami

El epicentro del sismo se ubicó a unos 279 kilómetros de la costera localidad de Bandon, en el estado de Oregón, de acuerdo con las informaciones preliminares.

El temblor golpeó a la 13H15 locales, de acuerdo con los primeros reportes.

Por ahora no han sido reportados daños materiales o heridos en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó minutos más tarde que no hay peligro de tsunami.

“No hay peligro de tsunami con este sismo en la costa de Oregón“, escribió el despacho en sus redes sociales.

