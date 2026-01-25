Localizan 1 mil 39 paquetes con posible cocaína en dos contenedores en Puerto Quetzal

En una operación conjunta contra el narcotráfico, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público, localizaron e incautaron 1 mil 039 paquetes rectangulares con posible cocaína. El hallazgo se produjo tras la inspección de dos contenedores en Puerto Quetzal, Escuintla, donde la droga estaba oculta entre sacos de harina de coquillo.

Las autoridades informaron que la droga fue localizada luego de aplicar procesos de análisis de riesgo, inteligencia antinarcótica y verificación física de carga. El cargamento estaba distribuido en dos contenedores inspeccionados en el recinto portuario.

Esta acción es parte de la estrategia frontal contra la narcoactividad implementada por el Ministerio de Gobernación, que busca debilitar las estructuras del crimen organizado transnacional, informó la PNC.

Droga incautada:

1,039 paquetes rectangulares de posible cocaína

de posible cocaína Ocultos en sacos de harina de coquillo

Distribuidos en dos contenedores

Ubicación del hallazgo: Puerto Quetzal, Escuintla

Hechos recientes similares:

El 13 de enero del 2026, en La Gomera, Escuintla, durante un operativo contra extorsiones, investigadores decomisaron siete armas de fuego, marihuana, cocaína y Q24,312 en efectivo.

en efectivo. El 4 de noviembre del 2025, en el puerto Santo Tomás de Castilla, agentes localizaron 498 frascos y seis bolsas con marihuana en un contenedor procedente de EE. UU.

en un contenedor procedente de EE. UU. El mismo día, en Puerto Quetzal, fueron incautados 292 paquetes de cocaína ocultos en un contenedor que arribó desde Costa Rica.

