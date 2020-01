Terremoto de más de 7 grados azota el Caribe y genera alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud de 7.7 sacudió las costas de Cuba y Jamaica este 28 de enero, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad y a una distancia de 150 kilómetros al oeste de las costas de Cuba y Jamaica.

La agencia estadounidense informó que no hay aviso de tsumani por el sismo pero que se espera que provoque olas de altura elevada en Belice, Cuba, Honduras, México, Islas Caimán y Jamaica.

BREAKING: Video from Grand Cayman in the Cayman Islands shows multiple sinkholes opening up after a massive 7.7 magnitude earthquake stuck the Carribbean sea.#earthquake

— Global News Network (@GlobalNews77) January 28, 2020