TikTok afirma que su venta a Elon Musk es “pura ficción”, ante su inminente prohibición en EE. UU.

De acuerdo con la compañía estadounidense de asesoría financiera, Bloomberg, el régimen de China está evaluando la posibilidad de que el magnate sudafricano, Elon Musk, adquiera las operaciones norteamericanas de TikTok, tomando en consideración que la red social se encuentra en peligro de ser prohibida en los Estados Unidos.

Sin embargo, los funcionarios asiáticos en Pekín prefieren que TikTok siga siendo propiedad de ByteDance, la empresa china de tecnología, comunicación e internet, la cual ha apelado la inminente prohibición de la red social ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo más importante del sistema judicial estadounidense.

El empresario chino Zhang Yiming habría empezado a debatir con su equipo laboral sobre las maneras en las que TikTok tenía pensado trabajar bajo la administración del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que surgió el rumor de un posible acuerdo con Musk, uno de los aliados más cercanos del republicano.

Elon gastó más de US$250 millones durante la campaña electoral de Trump, por lo que un acuerdo con el sudafricano podría apaciguar las tensiones en Estados Unidos; sin embargo, un vocero de TikTok calificó de "pura ficción" la información en donde se menciona que China estaba evaluando una posible venta de la red social al dueño de X.

Actualmente, la red social TikTok afronta la presión de una ley que le exige desvincularse de su matriz china para poder seguir operando en Estados Unidos; razón por la que la agencia de asesoría financiera, Bloomberg, indicó que algunos funcionarios chinos consideraban vender las operaciones estadounidenses al magante Elon Musk.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en el 2024 una ley que le exige a ByteDance vender la rama de su plataforma en Estados Unidos, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Trump, quien sostiene que TikTok "recopila datos para espiar a los usuarios y difundir propaganda china".

Según el reporte de la compañía estadounidense, en Pekín se está discutiendo la posibilidad de que la plataforma X sea quien compre la filial de TikTok en los Estados Unidos, con el objetivo de combinarla con la red social anteriormente conocida como Twitter, sin embargo, la empresa de China ha salido a desmentir esos rumores.

"No se puede esperar que comentemos sobre pura ficción", declaró un portavoz de la red social china; no obstante, Bloomberg sostiene que el sudafricano es la "única persona capaz de concretar la compra de la plataforma asiática", tomando en cuenta que las operaciones estadounidense de TikTok sobrepasan los US$50 mil millones.

“TikTok no debería estar prohibida en los Estados Unidos, aunque tal prohibición pueda beneficiar a X”, escribió Musk en la red social de su propiedad, haciendo referencia a la regulación aprobada por el congreso estadounidense, en donde le piden a ByteDance que encuentre "un inversor que no sea considerado un adversario" del país.

Los legisladores estadounidenses justificaron la decisión de prohibir TikTok al argumentar que la plataforma representa "una amenaza para la seguridad nacional debido a la posibilidad de que el Gobierno chino acceda a los datos de los usuarios"; a pesar que estas acusaciones han sido negadas rotundamente por los funcionarios en Pekín.

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.