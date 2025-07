Tiktoker de 22 años es acusado de asesinar a exmilitar en EE. UU. frente a su pareja e hijo

Justin Joshua Guzman, un joven de 22 años y que se dedica a la creación de contenido en la red social TikTok, es presunto responsable del asesinato de un exmilitar de la Marina de EE. UU. en el estado de Houston.

De acuerdo a medios locales del Houston, el hecho ocurrió el pasado 3 de junio en el estacionamiento de un centro comercial, y no solo estaría involucrado el tiktoker de 22 años sino otra persona identificada como Marko Cinan, de 23 años.

Según el medio City Houston Newsroom, la víctima fue identificada como Anthony Sanders, de 30 años y habría sido asesinada al recibir al menos diez disparos frente a su pareja y a su hijo.

"Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston trasladaron a la víctima, posteriormente identificada como el Sr. Sanders, al Hospital General Ben Taub, donde los médicos declararon su fallecimiento", señala el medio de EE. UU.

De acuerdo al medio infobae, el hecho se habría originado debido a que la pareja de Sanders habría sido acosada por tres hombres en un elevador del centro comercial, y fue ahí cuando el exmilitar decidió confrontarlos.

Justin Guzman, 22, a TikTokker & wannabe influencer, surrendered to the Houston Police Department on Monday, July 1, for allegedly shooting & killing Marine veteran Anthony Sanders, 30, on June 3. The… pic.twitter.com/dZIs9SSgqE