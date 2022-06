Tiroteo en Filadelfia: se confirman tres muertos y 11 heridos durante ataque armado en plena calle de la ciudad

Uno de los oficiales disparó contra uno de los tiradores, quién aún estaba atacando a la multitud; sin embargo, pese a que soltó su arma y huyó, no se sabe si resultó herido.

Hasta el momento, no se ha detenido a ninguna de las personas responsables de este tiroteo y las autoridades locales continúan en búsqueda de información para dar con su paradero.

Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos, pero, según los reportes de la policía, dos hombres y una mujer fueron declarados muertos al llegar a los centros médicos a raíz de los múltiples impactos de bala que recibieron.

“Sabemos que catorce personas recibieron disparos y fueron trasladadas a hospitales. Tres de esas personas, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos tras llegar a los hospitales con múltiples heridas de bala”, informó D. F. Pace.

Este tiroteo en Filadelfia se dio a casi tres semanas de la masacre registrada en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y dos maestras.

Salvador Ramos, autor de este mortífero tiroteo, ingresó a las instalaciones escolares y disparó en contra de decenas de personas previo a ser abatido por la policía local.

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I’m on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita’s Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I

— Max M. Marin (@MaxMMarin) June 5, 2022