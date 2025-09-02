Tocó el timbre y huyó: la broma que terminó con la vida de un niño de 11 años en Houston

Un niño de 11 años falleció el pasado 30 de agosto en un vecindario de Houston, Texas, luego de que recibiera un disparo tras hacer una broma con los timbres de las casas.

De acuerdo con la Policía de Houston, el hecho ocurrió la noche del sábado, cuando el menor, en compañía de sus amigos, jugaba al “tocar el timbre y correr”.

La víctima habría tocado el timbre de una vivienda ubicada en el bloque 9700 de Racine Street y comenzó a correr para alejarse.

La Policía afirma que el propietario de la casa salió armado y comenzó a perseguir al menor, hasta que le disparó por la espalda.

Agregaron que el menor fue trasladado a un centro asistencial, pero los médicos lo declararon fallecido el domingo 31 de agosto.

Según medios como CNN, la Policía solicitó, por medio de un megáfono, al presunto responsable que saliera de su vivienda para capturarlo.

An 11-year-old boy was shot and killed while taking part in a door-knocking prank with other children in Houston. The suspect has been detained and is being questioned as an investigation is now underway. @astoneabcnews has more. https://t.co/L5KmLwnK0b pic.twitter.com/tvHEcTXfAx — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 1, 2025

Tras detenerlo, el sospechoso fue interrogado y posteriormente liberado, ya que no se le imputaron cargos. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si este caso correspondería al delito de homicidio.

El hecho causó preocupación y consternación entre los vecinos del lugar, debido a cómo una broma pudo terminar con la vida de un menor.

CNN, por medio de KPRC, obtuvo el testimonio de un hombre de 70 años llamado George Skinner, quien ha vivido en ese vecindario durante muchos años y afirmó que el caso lo dejó “consternado” debido a la cantidad de niños que suelen jugar en la calle.

Skinner dijo que tiene un nieto de 10 años que juega en el vecindario y que le preocupa lo ocurrido, ya que pone en riesgo la vida de los menores.

