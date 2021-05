“Todo pasa en un minuto”: conductor del metro que se desplomó en México habla luego de la tragedia

Vista general del colapso de unos vagones del metro en la Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La tragedia ocurrió en la noche del lunes 3 de mayo, cuando cedió una viga de un puente elevado de la línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, en el oriente de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

Esa noche, familiares de las víctimas tuvieron que emprender un largo peregrinaje por las ruinas y los hospitales de la zona hasta encontrar a sus seres queridos en la morgue de la Fiscalía.

La línea 12 del metro, inaugurada en 2012 como la gran obra del entonces alcalde y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha estado envuelta de polémica desde el principio.

El tren acabó costando mucho más de lo que se había prometido y entre 2014 y 2015 se suspendieron parte de sus operaciones por numerosas fallas.

De acuerdo con el sondeo, el 39.2 % considera que el accidente fue por falta de mantenimiento, el 23% por problemas de construcción y el 17.9 % por corrupción durante la construcción.

La opinión de los vecinos suele coincidir: desde que fue inaugurado, el metro hacía frenadas extraños, las vías rechinaban y había una curva muy peligrosa.

El testimonio del conductor

Al menos 23 personas murieron y 65 están hospitalizadas por el accidente y Rodrigo García, el conductor del tren de la Línea 12 del Metro de México dijo que no se siente responsable.

“No todo está en manos del conductor”, dijo García, quien nunca imaginó que los últimos vagones se desplomarían al colapsarse el viaducto elevado sobre avenida Tláhuac.

“Ya era mi última vuelta y antes de llegar a la estación Olivos siento que el tren se levanta, entonces bloqueo el tren, pero se sigue deslizando y por fin se detiene”, contó García durante entrevista con medios mexicanos.

“Salgo y me asomo a observar lo que pasó y veo humo hasta el fondo. Fue en ese momento que me comunico al puesto de Control de Línea”, agregó el conductor, quien recibió instrucciones de tranquilizar a los pasajeros e indicarles que desalojaran el tren.

García se dio cuenta de que los últimos vagones se habían desplomado y se impactó. “Fue algo muy impresionante que no se lo deseo a nadie, fueron momentos muy fuertes, muy duros”, agregó el conductor.

“Cuando entro al último vagón veo a tres personas desmayadas, estaban inconscientes, no se movían. En una parte vi un brazo y un policía me preguntó ‘¿qué hacemos con el brazo?’, solo le dije que no movieran nada y que dejaran que el personal de rescate auxiliara a las personas”, agregó.

Sobre la responsabilidad que tienen los conductores del Metro, García dijo que, sabe que es algo serio. Sin embargo, afirmó que el accidente del 3 de mayo no fue su culpa.

“Creo que no soy responsable de lo que sucedió. En realidad, hay momentos que uno no sabe qué es lo que puede suceder, no puedes decir soy culpable porque las cosas suceden y todo pasa en un minuto, en un segundo”, dijo.

“Cuando entro al último vagón hay tres personas desmayadas, inconscientes, no se movían. En una parte había un brazo y me decía un poli '¿qué hacemos con el brazo?'”, esto fue lo que nos contó el conductor del tren que se desplomó en la #Línea12DelMetro: pic.twitter.com/DYulUiTDeC — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 7, 2021

Rodrigo lamentó que en el accidente fallecieran personas y otras resultaran heridas.

“Solo espero que la gente entienda que no todo está en manos del conductor. Hay otras personas que entran en esta situación. Que vean que no somos nosotros, hay más”, concluyó.