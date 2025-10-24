Tormenta Melissa se convertirá en huracán mayor y estas zonas del Caribe serán las más afectadas

Internacional

Tormenta Melissa se convertirá en huracán mayor y estas zonas del Caribe serán las más afectadas

El NHC indicó que la tormenta tropical Melissa se convertirá el próximo domingo en un huracán mayor.

Melissa puede convertirse en huracán el jueves en su ruta hacia Haití y Jamaica

Fotografía satelital cedida este miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta tropical Melissa cerca del Caribe. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 24 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió que la tormenta tropical Melissa podría convertirse en un “huracán mayor” el próximo domingo.

En un boletín informativo publicado este viernes, el NHC detalló que Melissa se transformará en huracán el sábado 25 de octubre y, el domingo, alcanzará la categoría de huracán mayor.

Se trata de la decimotercera tormenta tropical de la temporada 2025.

Melissa, según el NHC, afectaría varias zonas de Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana., en concreto con fuertes lluvias y posibles inundaciones.

Específicamente, la entidad indicó que Melissa impactará como huracán a Jamaica el próximo martes 28 de octubre y a Cuba, el día 29.

También causará fuertes lluvias en Haití y República Dominicana. En el primer país ya se reportaron tres personas fallecidas a causa de la tormenta; en el segundo, un millón de personas se han quedado sin agua.

Actualmente, la tormenta Melissa se encuentra a 260 kilómetros al sureste de Kingston y a 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-sureste a 4 kilómetros por hora.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

