Tormenta Melissa se convertirá en huracán mayor y estas zonas del Caribe serán las más afectadas

Este 24 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) advirtió que la tormenta tropical Melissa podría convertirse en un “huracán mayor” el próximo domingo.

En un boletín informativo publicado este viernes, el NHC detalló que Melissa se transformará en huracán el sábado 25 de octubre y, el domingo, alcanzará la categoría de huracán mayor.

Se trata de la decimotercera tormenta tropical de la temporada 2025.

Melissa, según el NHC, afectaría varias zonas de Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana., en concreto con fuertes lluvias y posibles inundaciones.

Específicamente, la entidad indicó que Melissa impactará como huracán a Jamaica el próximo martes 28 de octubre y a Cuba, el día 29.

También causará fuertes lluvias en Haití y República Dominicana. En el primer país ya se reportaron tres personas fallecidas a causa de la tormenta; en el segundo, un millón de personas se han quedado sin agua.

Actualmente, la tormenta Melissa se encuentra a 260 kilómetros al sureste de Kingston y a 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe.

Tropical Storm #Melissa as seen on the GOES-19 Geostationary Lightning Mapper (GLM). GLM Extent Density of Lightning is the number of lightning flashes that occur within a grid cell over a given period of time. Refer to https://t.co/QJ4DpXwmJm for the latest on #Melissa. pic.twitter.com/EIdpeFGaXX — NHC_TAFB (@NHC_TAFB) October 24, 2025

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-sureste a 4 kilómetros por hora.

Lea también: Qué es un huracán, tifón, ciclón y depresión tropical y cuál es la diferencia