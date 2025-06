Tormenta tropical Andrea se forma en el Atlántico, el primer ciclón de la temporada, informa el NHC

A pesar de ello, el pronóstico indica que “está pronosticado que se debilite y se disipe este miércoles mientras permanece en el océano abierto“, matizó el NHC, que sitúa al fenómeno entre las islas Bermudas y Azores, al este de Estados Unidos.

“Andrea se está moviendo hacia el este-noreste a cerca de 17 millas por hora (28 kilómetros por hora), y se espera que este movimiento continúe durante el próximo día más o menos“, explicó el boletín del organismo del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS, en inglés).

El aviso aclaró que “no hay vigilancias o advertencias costeras en efecto“, además de afirmar que no hay “ningún peligro afectando tierra”.

Los vientos máximos de Andrea son de cerca de 40 millas por hora (65 kilómetros por hora) con “ráfagas más altas” y vientos “con fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia fuera” hasta alcanzar un radio de 45 millas (75 kilómetros) desde su centro.

