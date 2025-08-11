Tormenta tropical Erin podría convertirse en el primer huracán de la temporada en el Atlántico

La tormenta tropical Erin, que se formó este lunes en el Atlántico central, podría alcanzar la intensidad de huracán para finales de esta semana , informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema, que sería el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se encuentra aproximadamente a 690 kilómetros (430 millas) al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas), según el boletín más reciente del NHC.

Erin, que se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 33 kilómetros por hora (21 millas), no representa por ahora amenazas costeras, ni se prevén impactos directos en tierra en los próximos días.

Actualmente, los vientos con fuerza de tormenta tropical, la quinta de la actual temporada, se extienden hasta 55 kilómetros (35 millas) desde el centro de la tormenta.

Erin surge tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

5pm EDT 8/11: Tropical Storm #Erin is forecast to gradually intensify as it moves westward across the tropical Atlantic. Please read the key message below, and see https://t.co/tW4KeGe9uJ for more details. pic.twitter.com/lZoqQIjOBO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 11, 2025

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de huracanes, al prever entre dos y cinco huracanes “mayores” entre agosto y noviembre.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Lea también: ¿Quién mató a Miguel Uribe? El político colombiano que sufrió un atentado en Bogotá