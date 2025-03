Tormentas en el Medio Oeste de EE. UU. dejan nieve, lluvia y fuertes vientos que han dañado decenas de casas

La prensa estadounidense informó este viernes 21 de marzo sobre una tormenta invernal y una serie de tornados en el Medio Oeste de Estados Unidos, que causaron daños en viviendas y edificios.

Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas permanecen bajo alertas por clima invernal, según Infobae y Telemundo.

La noche del 20 de marzo, el Servicio Nacional de Meteorología informó que dos tornados tocaron tierra en Indiana, acompañados de tormentas severas que arrancaron techos de edificios.

El alcalde de Gary, Indiana, confirmó el rescate de una persona atrapada entre los escombros de su vivienda.

Por su parte, las condiciones en las autopistas de Kansas se tornaron peligrosas a causa de las nevadas.

Reportes locales consignan cierres de rutas, accidentes vehiculares y la caída de cables eléctricos.

Asimismo, en Nebraska, algunos tráileres perdieron el control, y en Colorado, vehículos de transporte pesado quedaron varados.

Las autoridades de Nebraska instaron a los pobladores a permanecer en sus viviendas.

