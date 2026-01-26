Tragedia aérea en Maine: confirman 7 muertos y un sobreviviente en medio de tormenta de nieve

Siete personas murieron y una más resultó herida en un accidente de un avión privado ocurrido el domingo en el aeropuerto de Bangor, en Maine, EE. UU., informaron este lunes 26 de enero las autoridades.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) publicó el registro preliminar del accidente, en el que se detalla que las víctimas eran pasajeros, mientras que la única persona sobreviviente, quien sufrió heridas graves, formaba parte de la tripulación.

Según la FAA, el avión ejecutivo de uso privado, de la marca Bombardier, sufrió el accidente durante la fase de despegue, cuando se estrelló por causas aún no determinadas, quedó en posición invertida y se incendió.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.45 horas, en medio de una fuerte tormenta de nieve que afecta el noreste de Estados Unidos. El caso está bajo investigación de la FAA y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

El aeropuerto de Bangor informó este lunes, en su página de Facebook, que las instalaciones permanecerán cerradas al menos hasta el mediodía del martes, y recomendó a los pasajeros contactar con sus aerolíneas.

El director del aeropuerto, José Saavedra, explicó en conferencia de prensa que se activaron los protocolos de emergencia inmediatamente después del accidente y que se estableció un centro de operaciones para atender a las agencias federales.

Saavedra indicó que el aeropuerto cuenta con un equipo especializado y protocolos para condiciones climáticas adversas, habituales en Bangor. En el momento del accidente, operaba con normalidad.

Registros federales indican que la aeronave está inscrita a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Houston, Texas.