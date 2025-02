Transcripción muestra a Rubio pidiéndoles confianza y paciencia a trabajadores de Usaid en Guatemala

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles a un funcionario de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Guatemala que la ayuda exterior era “la cuestión menos popular en la que gasta el dinero el Gobierno de EE. UU.” y se había vuelto cada vez más difícil de defenderla, según una transcripción de un evento privado celebrado en la embajada.

Rubio trató de explicar su apoyo al desmantelamiento sistemático de Usaid por parte de la administración Trump, durante una sesión de preguntas y respuestas celebrada en la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Guatemala, un día después de que miles de trabajadores de agencias en el extranjero se enteraron de que estaban siendo puestos en licencia administrativa y debían regresar a Estados Unidos.

No hubo periodistas presentes en el evento; fue un típico “encuentro y saludo” para los secretarios de Estado que visitan capitales extranjeras, pero The New York Times obtuvo una transcripción parcial de la charla.

Parte de lo que Rubio dijo confirmó los comentarios públicos que había hecho en los últimos días, pero por momentos pareció hablar con cierta simpatía hacia la agencia durante el evento en la embajada.

Al responder una pregunta de un educado pero preocupado Haven Cruz-Hubbard, director de la misión de Usaid en Guatemala, Rubio osciló por una delgada línea entre defender la ayuda exterior, que llamó “esencial”, y el desmantelamiento de la agencia por parte del presidente Donald Trump.

Rubio también pareció reconocer la angustia personal que afecta a gran parte del cuerpo diplomático que ahora dirige: "Sé que es difícil pedir paciencia", le dijo a Cruz-Hubbard. “Sé que es difícil pedir confianza, porque nunca me conociste antes. Nunca he estado a cargo del Departamento de Estado. Nunca antes había actuado como administrador de la Usaid", agregó.

La administración Trump nombró a Rubio para ese puesto a principios de esta semana. El funcionario señaló que la agencia, que es independiente del Departamento de Estado, había sido objeto de escrutinio antes de que ese papel "cayera sobre mí".

Cruz-Hubbard, quien dijo que era un veterano de 23 años en la agencia, dijo que Rubio había llegado en “un momento de sobriedad para la Usaid”, Le dijo que “hemos recibido muchas críticas en Usaid por el trabajo que hemos tratado de hacer, por el sacrificio que seguimos haciendo” para servir a los intereses estadounidenses. “Y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que nos envíen a casa”, agregó.

Rubio enumeró los programas de la agencia en Guatemala y dijo que estos contribuyeron a dar incentivos a los guatemaltecos para permanecer en el país en lugar de migrar al norte.

Rubio respondió que los programas de la agencia dentro del país parecían dignos. Pero dijo que esto no se cumplía en todas partes y repitió sus recientes afirmaciones de que los programas de Usaid deben alinearse mejor con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

También indicó que la oposición pública a la ayuda exterior (que las encuestas han revelado durante mucho tiempo basada en información errónea y que los funcionarios y aliados de Trump han exagerado) había hecho que defender la agencia fuera prácticamente imposible.

"No se trata de política"

“Quiero decirles que esto no se trata de política”, dijo Rubio. “Pero la ayuda exterior es la cosa menos popular en la que gasta el dinero el Gobierno. Y dediqué mucho tiempo en mi carrera para defenderla y explicarla. Pero es cada vez más difícil hacerlo en todos los ámbitos. Realmente lo es. Pero para quienes estamos a cargo de hacer el trabajo de política exterior, entendemos que es esencial", añadió.

“Estados Unidos no se alejará de la ayuda exterior. No lo hace”, dijo Rubio. “Pero tienen que ser programas que podamos defender. Tienen que ser programas que podamos explicar. Tienen que ser programas que podamos justificar. De lo contrario, ponemos en peligro la ayuda exterior".

Insinuando cierto arrepentimiento por el rápido ritmo con el que a los trabajadores de Usaid se les están siendo licencias y están siendo retirados, sugirió que un número relativamente pequeño de trabajadores de agencias había obligado a la administración a tomar esas medidas más dramáticas.

"Tuvimos un problema con algunas personas en la oficina", dijo. “¿Significa eso que las acciones de cinco, 10, 20 o 50 personas acusaron a toda una organización? No. Pero tuvimos gente que impulsó ciertos pagos, a pesar de que se les dijo que no lo hicieran", explicó.

La administración Trump, entre tanto, no ha proporcionado ejemplos específicos de tales pagos.

Rubio dijo que los trabajadores estaban “casi invitándose a meterse en problemas para poder convertirlo eso en una noticia".

“Esa no es la forma en que buscamos lograrlo. Y como resultado, eso nos exigió que hiciéramos algo más a cambio”, dijo. Y luego agregó: “Tendremos que hacerlo un poco más rápido de lo que pensábamos”.

Un portavoz del Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.