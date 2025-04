Tras anunciar aranceles, Trump enfrenta críticas por miembros de su propio partido Republicano

Las críticas republicanas van desde expresiones de nerviosismo hasta una oposición directa, pidiendo al presidente dar marchas atrás a la política de aranceles que afecta a cientos de países exportadores y que ya está teniendo repercusiones negativas en los mercados.

Desde el Senado, un par de republicanos, Rand Paul (Kentucky) y Ron Thilis (Carolina del Norte) rechazaron abiertamente la política de la Casa Blanca, una advertencia que podría poner en riesgo el apoyo de las bases al partido de cara a las elecciones de medio mandato del próximo año.

Paul, quien se ha alzado como una de las voces más feroces en contra de los aranceles, insinuó en una entrevista con la cadena CBS que la jugada de Trump es inconstitucional y publicó una columna de opinión en el medio conservador Fox News alertando de las repercusiones para los estadounidenses.

“Los aranceles son impuestos; no penalizan a Gobiernos extranjeros sino a las familias estadounidenses“, escribió Paul, replicando un argumento que han esbozado también los demócratas.

En la misma línea, el exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, calificó los aranceles como una “mala política” que “hiere en especial a las personas trabajadoras”.

El senador Ted Cruz, representante de Texas y figura importante dentro del ala más conservadora del partido, indicó el jueves a la cadena Fox News que considera los aranceles como un impuesto al consumidor.

“Espero que no duren mucho y que sirvan como estrategia de negociación”, señaló el político.

Por su parte, el senador Ron Johnson, de Wisconsin – donde los republicanos perdieron esta semana una elección para la magistratura estatal- expresó el jueves un cauto nerviosismo.

“Me siento preocupado; no comparto la creencia del presidente de que esto es lo que se debe hacer, pero él es el presidente, no yo. Prometió esto y espero que esté en lo correcto”, sostuvo el republicano a la cadena CBS.

Lea también: Mineco señala que los aranceles anunciados por Estados Unidos violan el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica