Trudeau y Sheinbaum reaccionan a la imposición de aranceles del 25% a productos canadienses y mexicanos

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, "rechazó categóricamente" este sábado que el Gobierno de México tenga alianzas con el crimen organizado al tiempo que le propuso "diálogo" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e instruyó a "implementar medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con un mensaje en la red social X, mostró preocupación por la medida impuesta por Trump.

“Me reuní hoy con los primeros ministros y con nuestro gabinete, y en breve hablaré con la presidenta Sheinbaum de México. No lo queríamos, pero Canadá está preparado. Esta tarde me dirigiré a los canadienses”, escribió.

Además, Trudeau anunció que Canadá adoptará represalias contra los aranceles impuestos por Trump, y gravará con un 25% US$155 mil millones de comercio con EE. UU.

Mientras que Sheinbaum dijo que instruyó “al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México", aseguró Sheinbaum, sin dar detalles al respecto.

"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio", apuntó Sheinbaum en un largo mensaje publicado en la red social X.

El mensaje de la mandataria ocurre luego de que convocara a su gabinete a una reunión de este sábado en el Palacio Nacional, la segunda en 24 horas, para discutir el tema de los advertidos aranceles del 25% para las mercancías de México, órdenes ejecutivas que fueron firmadas esta tarde por Donald Trump.

Sobre las medidas del presidente estadounidense Sheinbaum dijo que cuando su país negocia o platica con otras naciones lo hace de frente.

"Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza. Somos iguales con todas las naciones del mundo", apuntó la gobernante mexicana en una gira de trabajo por el central Estado de México, sin anunciar por el momento medidas recíprocas.

"Somos uno mismo, gobierno y pueblo. No hay diferencia (...) Eso le da a nuestro país mucha fuerza frente a cualquier adversidad y cualquier problema, porque estamos juntos", dijo Sheinbaum.

Además, señaló que "México es un país libre, independiente y soberano y esa es la manera en que defendemos a las y los mexicanos y a nuestra patria".

The United States has confirmed that it intends to impose 25% tariffs on most Canadian goods, with 10% tariffs on energy, starting February 4.



I’ve met with the Premiers and our Cabinet today, and I’ll be speaking with President Sheinbaum of Mexico shortly.



We did…