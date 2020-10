Trump alista su mitin en Florida convencido de que es inmune al coronavirus

“Nos vemos en Sanford, Florida, esta noche para un gran mitin”, escribió esta mañana el mandatario en su cuenta oficial de Twitter, y tras declarar a la cadena Fox el domingo de que es “inmune” al coronavirus, más de una semana después de que diera positivo por COVID-19, y asegurar que está “en muy buena forma para pelear las batallas”.

Trump se mostró así de confiado luego de que el fin de semana su médico en la Casa Blanca, Sean Conley, emitiera un informe en el que indicó que el gobernante “ya no se considera un riesgo de transmisión para otros”, aunque no respondió a la pregunta de cuando fue la última prueba de coronavirus en la que el presidente dio negativo.

El mitin de Trump en Florida lo celebra una semana después de abandonar el hospital militar Walter Reed y tras un primer acto público con simpatizantes efectuado el sábado en un balcón de la Casa Blanca luego de contraer la enfermedad.

El evento en Sanford ha motivado críticas hacia el presidente, por el peligro de que aun pueda ser un agente de contagio, y hasta una demanda judicial con miras a su cancelación interpuesta por el abogado Daniel Uhlfelder, debido a que el acto “es una molestia”.

See you in Sanford, Florida, tonight for a Big Rally. Covered Live on @OANN, @newsmax and @cspan. Enjoy!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020