Trump ataca a China antes de la reanudación de las negociaciones comerciales

“Mi equipo está negociando ahora con ellos, pero ellos [China] siempre cambian el acuerdo al final para su beneficio”, escribió Trump en Twitter.

“China lo está haciendo muy mal, su peor año de los últimos 27, en el que se suponía que comenzarían a comprar nuestros productos agrícolas, no hay señales de que lo estén haciendo”, añadió.

Las delegaciones de China y Estados Unidos se reúnen de nuevo este martes 30 de julio en Shanghái después de tres meses de interrupción para retomar las negociaciones e intentar poner fin a la guerra comercial, pero con pocas posibilidades de llegar a un acuerdo, según ambas potencias.

Las negociaciones, que tienen lugar en la capital económica china, son las primeras directas desde el fracaso de mayo, cuando Trump acusó a Pekín de incumplir sus compromisos.

China is doing very badly, worst year in 27 – was supposed to start buying our agricultural product now – no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019