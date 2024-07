El candidato republicano Donald Trump fue evacuado a pie del escenario en el que ofrecía un mitin en Pensilvania tras escucharse sonidos de disparos este sábado 13 de julio de 2024.

Con rastros de sangre en la oreja derecha, Trump aparentemente resultó herido, según constató EFE desde el lugar de los hechos.

Los agentes del Servicio Secreto de EE.UU. rápidamente rodearon y evacuaron al exmandatario, declarando el lugar como "escena de un crimen".

Una ambulancia trasladó al exgobernante (2017-2021) para recibir atención médica.

La evacuación de Trump generó diversas reacciones de figuras prominentes en el ámbito político y empresarial.

Elon Musk, en su red social "X", expresó su respaldo: "Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación."

El hijo de Trump también manifestó su apoyo con un mensaje emotivo: "Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos."

Por su parte, Bernie Sanders condenó la violencia política en un mensaje en sus redes sociales: "La violencia política es absolutamente inaceptable. Le deseo a Donald Trump, y a cualquier otra persona que haya resultado herida, una pronta recuperación."

