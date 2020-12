Trump firma nuevo plan de alivio económico por la pandemia

Trump anunció por Twitter desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida que habría buenas noticias sobre el proyecto económico. Minutos después, la Casa Blanca informó oficialmente que el mandatario había firmado el nuevo plan.

Su resistencia amenazaba con dejar a millones de estadounidenses sin ayudas económicas, pero también con provocar un cierre del gobierno, o “shutdown”, a partir del martes, ya que el paquete de apoyo forma parte de una legislación mayor que incluye la financiación del estado federal.

Los dos programas federales, que habían expirado a la medianoche del sábado, comprenden prestaciones para los desempleados, aprobados en marzo como parte del plan inicial de ayuda ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Una ayuda que está llegando a 12 millones de estadounidenses, según la estimación del grupo de reflexión progresista The Century Foundation.

El paquete de estímulo de 900.000 millones de dólares aprobado por el Congreso el lunes y firmado este domingo por Trump, es fruto de meses de duras negociaciones, y extendiende esas ayudas, así como otras que deben expirar en los próximos días.

🚨🚨🚨President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020