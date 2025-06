Trump habla con Putin y advierte que no anticipa una “paz inmediata” en Ucrania

“Fue una buena conversación, pero no una conversación que lleve a la paz inmediata” en Ucrania, dijo el magnate republicano en su red Truth Social.

“El presidente Putin sí dijo, y muy enérgicamente, que tendrá que responder al reciente ataque” de los ucranianos a aviones rusos, añadió Trump, según el cual la conversación duró hora y cuarto.

Ucrania ha lanzado el pasado fin de semana un ataque complejo con drones explosivos contra varios aeródromos rusos que le permitió destruir o causar daños a numerosos aviones militares.

Las negociaciones entre Kiev y Moscú sobre una tregua, propiciadas por Donald Trump, están estancadas.

"I just finished speaking, by telephone, with President Vladimir Putin, of Russia. The call lasted approximately one hour and 15 minutes…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/LUe38UcoHQ