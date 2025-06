Trump habría consultado con sus asesores si el comportamiento de Musk tendría relación con el consumo de drogas, según fuentes

La ruptura de la relación entre el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk se ha hecho cada vez más notoria, lo que ha llevado al mandatario estadounidense a cuestionar en privado si el comportamiento errático del dueño de X podría estar relacionado con su presunto consumo de drogas.

Según el medio CNN, una fuente familiarizada con las conversaciones internas de la Casa Blanca indicó que Trump ha consultado a sus asesores y colaboradores sobre si consideran que las recientes críticas y actitudes del magnate tecnológico podrían tener conexión con el consumo de estupefacientes. Esta inquietud surge tras el deterioro acelerado de lo que hasta hace poco era una alianza estrecha entre ambos líderes.

La preocupación presidencial contrasta marcadamente con sus declaraciones públicas. En una conversación telefónica con CNN, Trump aseguró que “ni siquiera pensaba en Elon” y que no hablaría con Musk “por un tiempo”.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa en el Air Force One, cuando se le preguntó directamente sobre el tema de las drogas, el presidente se mostró evasivo: “No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé... no sé cuál es su situación”.

El mandatario también añadió: “Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo”, aunque inmediatamente aclaró que estaba bromeando sobre este último punto.

El historial del consumo de ketamina

El consumo de ketamina por parte de Musk no es un hecho reciente. En una entrevista de 2024 con el periodista Don Lemon, el empresario reconoció públicamente tomar “una pequeña cantidad” de ketamina bajo prescripción médica, aproximadamente “una vez cada dos semanas o algo así”, para tratar estados depresivos.

“Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en el cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina ayuda a superar ese estado mental negativo”, explicó Musk en aquella ocasión.

No obstante, reportes recientes han sugerido que el consumo de Musk podría ser más intenso de lo admitido públicamente. The New York Times publicó la semana pasada un reportaje titulado Durante la campaña electoral, Elon Musk hizo malabarismos entre las drogas y el drama familiar, que describía un patrón de uso más frecuente y preocupante.

Elon Musk ha dicho que usó ketamina como tratamiento en el pasado. (Foto Prensa Libre: AFP)

El conflicto entre Trump y Musk

El enfrentamiento público entre Trump y Musk estalló el jueves 5 de junio, cuando el presidente respondió a las críticas del empresario sobre su plan fiscal y presupuestario. Para Musk, quien hasta finales de mayo dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el proyecto de Trump “socava” los esfuerzos por recortar los gastos en el gobierno federal.

La disputa se intensificó cuando Musk llegó a afirmar que Trump figuraba en los archivos del fallecido Jeffrey Epstein, sin que existan pruebas que lo respalden. El mandatario respondió calificando a su antiguo aliado como “loco” y defendiendo lo que denomina su “gran y hermoso proyecto de ley”.

“No me importa que Elon se vuelva contra mí, pero debería haberlo hecho hace meses. Este es uno de los mejores proyectos de ley jamás presentados en el Congreso”, escribió Trump en su red Truth Social.

La ruptura ha llevado a Trump a considerar medidas más drásticas. En declaraciones desde el Air Force One, el presidente confirmó que “consideraría” la cancelación de algunos contratos gubernamentales con las empresas de Musk, posibilidad que había sugerido previamente en sus redes sociales durante el punto álgido de la disputa.

Esta amenaza tendría implicaciones significativas para SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk que mantiene contratos multimillonarios con la NASA y el Departamento de Defensa.