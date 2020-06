Trump ignoró las primeras advertencias del coronavirus, según exasesor de seguridad de EE. UU.

El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó al presidente Donald Trump de ignorar las primeras señales de advertencia de la pandemia de coronavirus debido al impacto que podría tener en un acuerdo comercial con China.

“Creo que hay una silla vacía en la Oficina Oval, porque el presidente no quería escuchar malas noticias sobre Xi Jinping, su amigo”, dijo Bolton a Wolf Blitzer, de CNN, este miércoles en el programa “The Situation Room”, refiriéndose al presidente chino.

“No quería escuchar malas noticias sobre el encubrimiento del virus en China, o su efecto potencial sobre el acuerdo comercial con China que tanto desea. Y no quería escuchar sobre el impacto potencial de una pandemia en la economía estadounidense y su efecto en su reelección ”, agregó Bolton.

“Haciendo la vista gorda a todas estas señales tempranas creo que obstaculizó la capacidad del país para lidiar con esto, y continúa haciéndolo”, sentenció.

