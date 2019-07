Trump niega que sus tuits sobre las congresistas demócratas fueran “racistas”

“Estos tuits no eran racistas. No tengo ni un hueso racista en mi cuerpo”, dijo Trump en Twitter.

Desde el fin de semana, la polémica ha ido creciendo en Estados Unidos y el lunes 15 de julio las cuatro congresistas aludidas replicaron airadamente al presidente.

Se trata de Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York, de origen portorriqueño), Ilhan Omar (de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia), Ayanna Pressley (una legisladora negra que representa a Massachusetts) y Rashida Tlaib (de Michigan, de ascendencia palestina).

“No se nos acallará”, dijo Pressley, llamando a los estadounidenses a “no morder el anzuelo” ante estos ataques que, según dijo, apuntan a desviar la atención de los verdaderos problemas del país.

Trump solo busca distraer con este “ataque abiertamente racista”, aseguró Omar. “Esa es la agenda de los nacionalistas blancos”, agregó.

Este martes los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, someterán a votación una moción para condenar las declaraciones del presidente. Trump criticó esta iniciativa en Twitter.

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019