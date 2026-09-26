Qué propone Trump para que Zelenski y Putin lleguen a un acuerdo y termine la guerra en Ucrania

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Qué propone Trump para que Zelenski y Putin lleguen a un acuerdo y termine la guerra en Ucrania

Tras reunirse con Zelenski en Nueva York, Trump aseguró que quiere que Ucrania y Rusia alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra.

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Trump afirmó que Zelenski y Putin están de acuerdo en buscar una salida al conflicto y expresó su deseo de que el pacto llegue antes del invierno. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este 26 de septiembre a los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y expresó su deseo de que sea antes del “duro invierno”.

“Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo”, declaró a la prensa al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el 22 de septiembre en Nueva York con el presidente ucraniano.

“Estoy de acuerdo con Zelenski en muchos temas diferentes. Pero ¿sabes qué quiero que haga? Cerrar un trato. Quiero que cierre un acuerdo con Putin y que Putin cierre un acuerdo con él”, agregó.

Durante su reunión, celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, Zelenski expresó su deseo de poner fin a la guerra antes de fin de año y pidió la ayuda de Trump.

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano confirmó que su país recibió permiso de Trump para fabricar por su cuenta los misiles necesarios para los sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos.

Ucrania tiene un déficit de misiles interceptores para los sistemas Patriot con los que ya cuenta su Ejército, lo que aumenta su vulnerabilidad ante los ataques aéreos rusos contra objetivos militares y civiles en su territorio.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció durante una reunión, también en Nueva York, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa son la causa de “la desestabilización de los mercados”.

Ucrania ha atacado desde finales de junio una treintena de refinerías rusas, lo que ha reducido en gran medida la capacidad de procesamiento y exportación de Rusia hasta niveles no vistos en más de veinte años.

En una rueda de prensa posterior, Rubio comentó que Washington “intentará” que ambas partes alcancen un acuerdo para cesar los bombardeos contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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