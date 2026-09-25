Un águila, una foto de Biden y magnates tecnológicos: quiénes llegaron y qué dejó la cumbre entre Trump y Xi Jinping

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Un águila, una foto de Biden y magnates tecnológicos: quiénes llegaron y qué dejó la cumbre entre Trump y Xi Jinping

La visita de Estado de Xi Jinping a Washington reunió a líderes políticos y algunos de los empresarios tecnológicos más influyentes de Estados Unidos, además de dejar regalos, gestos diplomáticos y momentos particulares en la Casa Blanca.

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El presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos el jueves 24 de septiembre por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, en una visita de Estado que incluyó más de tres horas de conversaciones, recorridos por la Casa Blanca y una cena con figuras como Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, Jeff Bezos y Tim Cook. La Casa Blanca había anunciado previamente que el encuentro incluiría ceremonias oficiales y una cena de Estado.

La jornada estuvo marcada por las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre asuntos como los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la competencia por la inteligencia artificial, pero también dejó episodios fuera de la agenda estrictamente política.

Entre ellos estuvieron el regalo de una estatua de un águila calva a Xi, el anuncio del regreso de dos pandas chinos a Estados Unidos, la presencia de algunos de los principales empresarios tecnológicos estadounidenses y una particular reacción del mandatario chino ante una imagen utilizada por Trump para referirse a su antecesor, Joe Biden.

¿Quiénes llegaron a la cena con Trump y Xi?

La cena de Estado reunió a las delegaciones oficiales, funcionarios y líderes empresariales, según la información divulgada por la Casa Blanca.

Entre los empresarios tecnológicos estuvieron Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Sam Altman, de OpenAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Michael Dell, de Dell Technologies, y Tim Cook, presidente del consejo de Apple.

La presencia de Musk destacó debido a que significó su regreso a un acto de alto perfil en la Casa Blanca junto a Trump después del enfrentamiento público que ambos protagonizaron el año pasado.

En contraste, Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic y defensor de mayores controles sobre los sistemas más avanzados de inteligencia artificial, no estuvo entre los asistentes.

La ausencia ocurrió en momentos en que la inteligencia artificial forma parte de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

Trump entrega un águila a Xi

Durante la cena, Trump obsequió al mandatario chino una estatua de un águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos.

El presidente estadounidense explicó que la pieza fue elaborada por un artista estadounidense y destacó el significado del águila como representación del país.

El gesto coincidió con otro anuncio cargado de simbolismo diplomático: Xi informó que los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang viajarán próximamente al zoológico de Atlanta.

EN ESTE MOMENTO

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Los ejemplares permanecerán durante 10 años en Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación para la conservación del panda gigante.

La denominada “diplomacia de los pandas” tiene una larga historia entre ambos países y se remonta a 1972, cuando China entregó dos ejemplares a Estados Unidos después de la histórica visita del presidente Richard Nixon.

Una imagen de Biden provoca risas

Otro momento particular ocurrió durante el recorrido por el denominado “Paseo de la Fama Presidencial”, una galería instalada en la columnata del Ala Oeste.

Trump mostró a Xi una imagen que representa a su antecesor, Joe Biden, mediante un bolígrafo automático.

“Este es Trump y este es el bolígrafo automático; es Biden”, dijo Trump.

Xi reaccionó con una risa junto con integrantes de la comitiva, según un video divulgado por la Casa Blanca.

Trump ha afirmado desde su regreso a la Presidencia que documentos importantes durante la Administración de Biden fueron firmados mediante un bolígrafo automático. Biden ha rechazado esas afirmaciones.

Trump muestra a Xi las obras de su salón de baile

El recorrido también incluyó los jardines de la residencia presidencial, el nuevo helipuerto y las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca. La propia Presidencia estadounidense difundió imágenes de Trump mostrando a Xi el helipuerto durante la visita.

Durante la cena, Trump se apartó del discurso preparado para hablar del proyecto e invitó a Xi y a Peng Liyuan a observar las obras.

“Y si pudiera salirme del guion por un segundo, solo quiero decir que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo”, afirmó.

Trump aseguró que el proyecto está a un año de finalizar y sostuvo que los presidentes estadounidenses llevan “150 años” intentando construir un espacio de ese tipo en la residencia.

Protestas durante la llegada de Xi

La visita también generó manifestaciones frente a la Casa Blanca. Decenas de personas se concentraron con pancartas y consignas contra Xi y en apoyo al Tíbet.

Además, una treintena de organizaciones de derechos humanos, democracia y libertad religiosa difundieron una carta abierta en la que solicitaron a Xi la liberación de personas que califican como “presos de conciencia” y reclamaron reformas legales en China.

Entre las organizaciones firmantes figuran Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House, Hong Kong Watch y el Congreso Mundial Uigur.

Más de tres horas de conversaciones

Los momentos protocolarios rodearon una reunión de más de tres horas entre Trump y Xi, en la que ambos abordaron asuntos que mantienen bajo tensión la relación entre las dos potencias.

Trump calificó posteriormente el encuentro como una “gran reunión”.

Antes de las conversaciones, el presidente estadounidense destacó la relación que mantiene con Xi, mientras el mandatario chino afirmó que la competencia entre ambos países no debería conducir al conflicto y la confrontación.

La visita de Estado es la primera de Xi a la Casa Blanca desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. La Casa Blanca había destacado antes de su llegada que habían transcurrido más de 10 años desde aquella visita.

El encuentro de Washington constituye además el segundo cara a cara entre Trump y Xi en el 2026, después de la visita que el mandatario estadounidense efectuó a Pekín en mayo. En aquel encuentro, ambos gobiernos anunciaron acuerdos y mecanismos bilaterales relacionados con comercio e inversión.

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ESCRITO POR:

Redacción EFE

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