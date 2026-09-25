Un águila, una foto de Biden y magnates tecnológicos: quiénes llegaron y qué dejó la cumbre entre Trump y Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos el jueves 24 de septiembre por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, en una visita de Estado que incluyó más de tres horas de conversaciones, recorridos por la Casa Blanca y una cena con figuras como Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, Jeff Bezos y Tim Cook. La Casa Blanca había anunciado previamente que el encuentro incluiría ceremonias oficiales y una cena de Estado.

La jornada estuvo marcada por las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre asuntos como los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la competencia por la inteligencia artificial, pero también dejó episodios fuera de la agenda estrictamente política.

President Xi Jinping held talks with U.S. President Donald J. Trump.



President Xi pointed out that the new vision of a constructive China-U.S. relationship of strategic stability reflects the realities of China-U.S. ties, embodies the expectations for the future, and is an… pic.twitter.com/XAUaCjoqT2 — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 24, 2026

Entre ellos estuvieron el regalo de una estatua de un águila calva a Xi, el anuncio del regreso de dos pandas chinos a Estados Unidos, la presencia de algunos de los principales empresarios tecnológicos estadounidenses y una particular reacción del mandatario chino ante una imagen utilizada por Trump para referirse a su antecesor, Joe Biden.

¿Quiénes llegaron a la cena con Trump y Xi?

La cena de Estado reunió a las delegaciones oficiales, funcionarios y líderes empresariales, según la información divulgada por la Casa Blanca.

Entre los empresarios tecnológicos estuvieron Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Sam Altman, de OpenAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Michael Dell, de Dell Technologies, y Tim Cook, presidente del consejo de Apple.

La presencia de Musk destacó debido a que significó su regreso a un acto de alto perfil en la Casa Blanca junto a Trump después del enfrentamiento público que ambos protagonizaron el año pasado.

President Trump and the President of China Deliver Remarks at a State Dinner https://t.co/hoS9KBIjK9 — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

En contraste, Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic y defensor de mayores controles sobre los sistemas más avanzados de inteligencia artificial, no estuvo entre los asistentes.

La ausencia ocurrió en momentos en que la inteligencia artificial forma parte de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

Trump entrega un águila a Xi

Durante la cena, Trump obsequió al mandatario chino una estatua de un águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos.

El presidente estadounidense explicó que la pieza fue elaborada por un artista estadounidense y destacó el significado del águila como representación del país.

President Donald Trump presents a statue of an eagle to President Xi as a gift and token of friendship: pic.twitter.com/OjbOUjW5rf — Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) September 25, 2026

El gesto coincidió con otro anuncio cargado de simbolismo diplomático: Xi informó que los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang viajarán próximamente al zoológico de Atlanta.

Los ejemplares permanecerán durante 10 años en Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación para la conservación del panda gigante.

La denominada “diplomacia de los pandas” tiene una larga historia entre ambos países y se remonta a 1972, cuando China entregó dos ejemplares a Estados Unidos después de la histórica visita del presidente Richard Nixon.

Una imagen de Biden provoca risas

Otro momento particular ocurrió durante el recorrido por el denominado “Paseo de la Fama Presidencial”, una galería instalada en la columnata del Ala Oeste.

Trump mostró a Xi una imagen que representa a su antecesor, Joe Biden, mediante un bolígrafo automático.

“Este es Trump y este es el bolígrafo automático; es Biden”, dijo Trump.

Xi Jinping, el hombre que casi nunca se ríe en público, acaba de partirse de risa en la Casa Blanca.

No fue por un tratado. No fue por pandas. Fue porque Trump lo paró frente al Presidential Walk of Fame, señaló el hueco entre sus dos retratos y soltó, como quien presenta un… — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) September 24, 2026

Xi reaccionó con una risa junto con integrantes de la comitiva, según un video divulgado por la Casa Blanca.

Trump ha afirmado desde su regreso a la Presidencia que documentos importantes durante la Administración de Biden fueron firmados mediante un bolígrafo automático. Biden ha rechazado esas afirmaciones.

Trump muestra a Xi las obras de su salón de baile

El recorrido también incluyó los jardines de la residencia presidencial, el nuevo helipuerto y las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca. La propia Presidencia estadounidense difundió imágenes de Trump mostrando a Xi el helipuerto durante la visita.

Donald Trump se convirtió en el guía turístico de Xi Jinping: le mostró sus fotografías, lo acompañó por los corredores de la Casa Blanca e incluso presumió una imagen en la que ambos aparecen juntos. pic.twitter.com/nrUE5ky7Vc — JP+ (@jpmasespanol) September 24, 2026

Durante la cena, Trump se apartó del discurso preparado para hablar del proyecto e invitó a Xi y a Peng Liyuan a observar las obras.

“Y si pudiera salirme del guion por un segundo, solo quiero decir que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo”, afirmó.

Trump aseguró que el proyecto está a un año de finalizar y sostuvo que los presidentes estadounidenses llevan “150 años” intentando construir un espacio de ese tipo en la residencia.

Protestas durante la llegada de Xi

La visita también generó manifestaciones frente a la Casa Blanca. Decenas de personas se concentraron con pancartas y consignas contra Xi y en apoyo al Tíbet.

Además, una treintena de organizaciones de derechos humanos, democracia y libertad religiosa difundieron una carta abierta en la que solicitaron a Xi la liberación de personas que califican como “presos de conciencia” y reclamaron reformas legales en China.

📌 Trump y Xi Jinping presumieron su amistad y llamaron a cooperar en IA, durante una reunión que también dejó protestas contra el mandatario chino y un inesperado anuncio sobre dos pandas que llegarán a Atlanta.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/YARbCvfQVO — Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) September 25, 2026

Entre las organizaciones firmantes figuran Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, Freedom House, Hong Kong Watch y el Congreso Mundial Uigur.

Más de tres horas de conversaciones

Los momentos protocolarios rodearon una reunión de más de tres horas entre Trump y Xi, en la que ambos abordaron asuntos que mantienen bajo tensión la relación entre las dos potencias.

Trump calificó posteriormente el encuentro como una “gran reunión”.

Antes de las conversaciones, el presidente estadounidense destacó la relación que mantiene con Xi, mientras el mandatario chino afirmó que la competencia entre ambos países no debería conducir al conflicto y la confrontación.

President Donald J. Trump at the State Dinner. 🇺🇸🇨🇳



"The hospitality of the Chinese people was on full display during my visit to Beijing earlier this year — and tonight, we hope to show you the same honor as you return to Washington for the first time in over a decade." pic.twitter.com/RrA58t9mNG — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2026

La visita de Estado es la primera de Xi a la Casa Blanca desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. La Casa Blanca había destacado antes de su llegada que habían transcurrido más de 10 años desde aquella visita.

El encuentro de Washington constituye además el segundo cara a cara entre Trump y Xi en el 2026, después de la visita que el mandatario estadounidense efectuó a Pekín en mayo. En aquel encuentro, ambos gobiernos anunciaron acuerdos y mecanismos bilaterales relacionados con comercio e inversión.

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