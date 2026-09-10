Trump pone su figura en el centro de la convención republicana de mitad de mandato

Dos noches antes del Día de Acción de Gracias del año pasado, el presidente Donald Trump llamó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), para decirle: “Mike, tenemos que celebrar una convención de mitad de mandato”, según relató Johnson en un acto de campaña el mes pasado, imitando levemente al presidente.

“Eso no es algo que exista”, recordó Johnson haber respondido. Trump replicó: “Haz que exista”.

Todo comenzó el miércoles 9 de septiembre en Dallas, donde el Partido Republicano organizó un mitin de dos días centrado en Trump para dar inicio a la temporada alta de campaña. Todo el evento se lleva a cabo por instigación de Trump y según sus especificaciones, la más reciente manifestación de un partido que él mismo transformó para que gire en torno a él.

El “Trumpapalooza”, como lo denomina el presidente del Comité Nacional Republicano, pondrá al principal comunicador del partido y el historial de su administración en el centro de la estrategia del partido, mientras libra una guerra impopular, preside una economía desigual y se enfrenta a obstáculos históricos para preservar la mayoría republicana.

Originalmente previsto como el gran final del evento, Trump ahora encabezará la primera noche y volverá a hablar el jueves. Un funcionario involucrado en la planificación dijo que Trump quería “marcar la pauta”. El vicepresidente J. D. Vance será el orador principal de la segunda noche, reforzando su imagen como el heredero aparente. El otro posible sucesor del que más se habla, el secretario de Estado Marco Rubio, no tiene previsto hablar.

El presidente y sus asesores razonaron que los demócratas intentarían convertir las elecciones de mitad de mandato en un referéndum sobre Trump, con o sin su ayuda. Este cálculo también influyó en la decisión de Trump de emitir anuncios sobre sí mismo, lo que llevó a una organización sin ánimo de lucro aliada a gastar un millón de dólares en anuncios publicitarios a nivel nacional con su rostro y su voz.

Una estrategia con riesgos

Trump ha instado a sus seguidores a votar como si él mismo estuviera en la boleta electoral, y los estrategas del partido reconocen que lo necesitan para movilizar a los votantes de base que, de otro modo, podrían abstenerse en una elección no presidencial. Sin embargo, esta estrategia conlleva un riesgo. El índice de aprobación de Trump se encuentra estancado en torno al 30%, en mínimos históricos para un presidente que se enfrenta a unas elecciones de mitad de mandato. En una encuesta de Reuters/Ipsos de agosto, solo el 20% de los independientes aprobaba su gestión, lo que complica los esfuerzos de los republicanos por ampliar su base de votantes.

Los candidatos están demostrando su ambivalencia con su ausencia. Tres candidatos en Estados clave para el Senado —la senadora Susan Collins, de Maine; el senador Dan Sullivan, de Alaska, y el exsenador John E. Sununu, de Nuevo Hampshire— se quedarán en casa. Otros más afines a Trump, como el fiscal general de Texas, Ken Paxton; el expresidente del Comité Nacional Republicano Michael Whatley, de Carolina del Norte; el representante Mike Collins, de Georgia, y el excongresista Mike Rogers, de Michigan, tienen previsto intervenir.

La lista también incluye a candidatos en contiendas muy reñidas: el senador John Husted, de Ohio; los representantes Rob Bresnahan y Ryan Mackenzie, de Pensilvania; el representante Mike Lawler, de Nueva York; Jay Feely, de Arizona; el representante Derrick Van Orden, de Wisconsin, y Mike Bouchard, de Michigan. Entre los oradores también figuran aspirantes republicanos a ganar escaños: Mike LiPetri en Nueva York, Tano Tijerina en Texas, Marty O'Donnell en Nevada, Derek Merrin en Ohio, Laurie Buckhout en Carolina del Norte y Greg Cunningham en Nuevo México.

“Todos quieren estar allí, pero solo les pedimos que hablen aquellos candidatos que están en contiendas muy reñidas, ya sea con una ligera ventaja, una ligera desventaja o incluso sin diferencias. Queremos reservarles el ‘escenario’”, dijo Trump el martes en las redes sociales.

Los demócratas atacaron rápidamente a Van Orden por su aparición, presentándola como una muestra de apoyo a Trump y a los líderes del partido en detrimento de los votantes de su Estado. “Las acciones de Van Orden demuestran cuáles son sus prioridades, y no están con los habitantes de Wisconsin”, declaró Katie Smith, portavoz del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso.

A menos de dos meses de las elecciones legislativas en EE.UU., el Partido Republicano celebrará una inédita Convención de Mitad de Mandato para reivindicar los "logros" del Gobierno de Donald Trump.https://t.co/IM5DMmjQhj — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 8, 2026

Los demócratas buscan aprovechar la convención

Demócratas nacionales, entre ellos el gobernador de Illinois, JB Pritzker, considerado un posible candidato presidencial, y los representantes Robert Garcia, de California; Jason Crow, de Colorado; Madeleine Dean, de Pensilvania, y Sydney Kamlager-Dove, de California, también viajarán a Dallas para contrarrestar la campaña republicana. El oponente de Paxton, el representante estatal James Talarico, planea una colecta de alimentos a nivel estatal para llamar la atención sobre los precios de los comestibles.

“Los candidatos republicanos están a la defensiva, huyendo de Trump porque saben que es históricamente impopular y que el entusiasmo de los votantes está aumentando a favor de los demócratas”, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, en un memorando publicado el martes. “Esta convención será un claro recordatorio de lo desconectados que siguen estando los republicanos de la realidad cotidiana del pueblo estadounidense”.

La convención republicana es un experimento sin precedentes en la era moderna. En años de elecciones presidenciales, las convenciones de nominación de los partidos funcionan como teletón en horario estelar que suelen impulsar las encuestas. Esta semana, hasta el martes, las principales cadenas de televisión no se habían comprometido a transmitirla en vivo. La convención coincide con los partidos inaugurales de la temporada de la NFL.

El partido modificó sus reglas para dar cabida al interés de Trump en una convención de mitad de mandato, algo que nunca ha celebrado. Los demócratas celebraron convenciones de mitad de mandato en 1974, 1978 y 1982 antes de decidir que eran demasiado costosas y propensas a generar luchas internas y maniobras para conseguir la nominación presidencial.

📹 Donald Trump se prepara para convertir una inédita convención republicana de medio término en una plataforma para movilizar a su base antes de noviembre.



👉 Pero @vanessavallej0 advierte sobre una señal importante: nuevas encuestas muestran a los demócratas recuperando… pic.twitter.com/CCh7MEVIvV — VOZ (@VozMediaUSA) September 9, 2026

La batalla por la Cámara

Los republicanos iniciaron este ciclo electoral sabiendo que se enfrentaban a una dura batalla, ya que el partido del presidente suele perder en las elecciones de mitad de mandato.

Trump respondió instando a los Estados gobernados por republicanos a rediseñar los distritos electorales del Congreso para arrebatar escaños a los demócratas y reducir el número de distritos contendientes en la Cámara de Representantes a unas pocas docenas. Esperaban que esto dificultara una victoria demócrata de la magnitud de la que les permitió ganar 40 escaños en el 2018.

Texas, Estado anfitrión de la convención, refleja las dos caras de la arriesgada apuesta del partido. La iniciativa de redistribución de distritos comenzó allí, pero algunos de los distritos rediseñados del Estado ahora parecen más competitivos de lo que los republicanos anticiparon.

Uno de ellos pertenece a la representante Monica De La Cruz, con quien Johnson hacía campaña cuando relató la instrucción de Trump de hacer realidad la convención.

🇺🇸‼️ | Dallas se convierte en el epicentro republicano: arranca la primera convención de medio término en la historia del partido, con más de 100 intervenciones durante dos días. Donald Trump será la figura central y hablará ambas noches, acompañado por JD Vance, miembros de su… pic.twitter.com/7ZhwT8u12A — RAV Español (@RAVEspanol) September 9, 2026

Se enfrenta a un serio desafío en su distrito del sur de Texas, que Trump ganó por 18 puntos en el 2024, según el Cook Political Report, una publicación independiente. Paxton ha estado por detrás de Talarico en la mayoría de las encuestas y en la recaudación de fondos —1.8 millones de dólares disponibles al 30 de junio frente a los 21.5 millones de dólares del demócrata—, lo que ha reavivado las esperanzas demócratas, largamente postergadas, de que el Estado se vuelva demócrata.

El super PAC de Trump, MAGA Inc., reveló el sábado su primer gasto significativo en las elecciones de mitad de mandato con una inversión publicitaria de 10 millones de dólares para apoyar a Paxton, a quien Trump respaldó frente al senador en funciones John Cornyn. Paxton no ha recibido ningún apoyo del principal super PAC del Senado, que gastó dinero en su contra durante las primarias.

El programa se centra principalmente en testimonios de ciudadanos estadounidenses comunes que describen cómo las políticas de Trump los han beneficiado. Solo seis de los 47 oradores anunciados son mujeres.

Tras la convención, Trump planea viajar a Irlanda este fin de semana para visitar su campo de golf. Ha declarado que intensificará su campaña en octubre, con eventos que podrían celebrarse a diario.