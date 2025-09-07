Trump presenció la final del US Open entre Alcaraz y Sinner; tendrá dos apariciones más en Nueva York en septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo a la final masculina del US Open 2025, uno de los torneos más prestigiosos del tenis mundial.

Con esta presencia, el mandatario sumó otra aparición en un evento deportivo de alto perfil, en una ciudad donde suele generar reacciones divididas.

En la cancha central de Flushing Meadows, Trump presenció el duelo entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

La visita de Trump: un honor para algunos y molestia para otros

La presencia de visita de Donald Trump es su primera visita al US Open desde 2015 cuando, siendo candidato presidencial, llegó acompañado de su esposa Melania y recibió abucheos del público.

Muchos anticipaban un recibimiento similar en esta ocasión, dado que Nueva York es una ciudad mayoritariamente demócrata.

De acuerdo con medios estadounidenses, los organizadores del US Open solicitaron a las cadenas de televisión que transmiten el torneo que eviten resaltar cualquier reacción negativa del público hacia el presidente Donald Trump durante la final masculina.

🚨 JUST IN: President Trump does an EPIC flyover of the U.S. Open in New York City



I bet the crowd is ecstatic for 47’s attendance 🔥 🇺🇸



pic.twitter.com/MxziP9fRuq — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 7, 2025

Por otro lado, el propio Alcaraz comentó en la previa que la asistencia del presidente representaba “un privilegio”.

“Intentaré no darle mucha atención, no quiero ponerme nervioso por ello, pero para el US Open y para el tenis es muy bueno que venga el presidente”, señaló el viernes.

1 vs 2 for it all 🏆 pic.twitter.com/2HfEKX1tFR — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

¿Qué es el US Open?

El US Open es uno de los cuatro torneos de Grand Slam del tenis, junto con el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Se celebra cada año en Nueva York, generalmente entre agosto y septiembre, y reúne a los mejores tenistas del mundo.

El certamen destaca por su ambiente vibrante, el uso de canchas duras y por ser el último Grand Slam de la temporada, donde a menudo se definen récords y posiciones históricas en el ranking mundial.

Trump y sus apariciones deportivas

Desde que asumió nuevamente la presidencia en enero, Trump ha acudido a múltiples eventos deportivos.

En febrero estuvo en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, donde fue abucheado.

Sin embargo, recibió una bienvenida más favorable en el Super Bowl, en combates de la UFC y en la emblemática carrera Daytona 500 de NASCAR.

Además, el mandatario planea asistir a la Ryder Cup de golf a finales de este mes, mientras que la Casa Blanca se prepara para recibir un evento de la UFC.

En su visión, la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que organizarán Estados Unidos, Canadá y México— y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 forman parte de lo que denomina la “Edad de Oro de Estados Unidos”.

Antecedentes presidenciales en el US Open

El último presidente estadounidense en funciones en asistir a un partido del US Open fue el demócrata Bill Clinton en el año 2000, durante la final femenina.

En esa ocasión, Trump, entonces empresario inmobiliario y figura mediática, también estuvo presente y mantuvo un breve encuentro cordial con Clinton, según las imágenes de archivo.

Aunque Trump alcanzó fama en Nueva York, cambió su residencia a Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, durante su primer mandato (2017-2021). Desde entonces ha pasado poco tiempo en Manhattan, salvo en 2024, cuando permaneció varias semanas en su apartamento de la Quinta Avenida durante un juicio penal en plena campaña electoral.

La visita a Queens marcó su primera aparición en Nueva York durante su segundo mandato.

El presidente tiene previsto regresar a Nueva York en dos ocasiones más este mes: primero para asistir a un partido de béisbol en conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y luego para pronunciar un discurso en la Asamblea General de la ONU, el 23 de septiembre.