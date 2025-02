Trump “recomendará”, pero “no impondrá” su controvertido plan para Gaza y la reubicación de palestinos

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, la Franja de Gaza ha sido epicentro de una crisis humanitaria sin precedentes.

Los intensos bombardeos israelíes han dejado miles de muertos y millones de desplazados, mientras la comunidad internacional busca alternativas para la reconstrucción del territorio.

En este contexto, la propuesta de Donald Trump de que Estados Unidos asuma el control de Gaza y reubique a su población en países vecinos ha generado un fuerte rechazo en el mundo árabe, que aboga por una solución que respete la soberanía palestina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "recomendará" pero "no impondrá" su controvertido plan para que su país asuma el control de la Franja de Gaza y reubique a más de dos millones de palestinos en países vecinos como Egipto y Jordania.

Estas declaraciones, realizadas el viernes en una entrevista telefónica en un programa de Fox News, suavizan una propuesta que ha generado fuertes protestas internacionales y el rechazo de los países árabes.

Trump sorprendido por el rechazo de Egipto y Jordania

Durante la entrevista, Trump expresó sorpresa ante la negativa de Egipto y Jordania a recibir a los desplazados de Gaza, pese a la ayuda económica millonaria que reciben de EE.UU.

"Les damos a Jordania y Egipto miles de millones de dólares al año. Me sorprendió un poco que dijeran lo que dijeron", comentó el presidente estadounidense. Sin embargo, insistió en que no forzará la implementación de su plan: "Creo que es un plan que realmente funciona, pero no lo voy a imponer. Simplemente me voy a sentar y lo voy a recomendar".

Rechazo de los países árabes y plan alternativo

El mismo viernes, líderes de países del Golfo, Egipto y Jordania participaron en una cumbre informal en Riad para discutir un plan alternativo para la Franja de Gaza, tras rechazar unánimemente la propuesta de Trump de convertir el enclave palestino en una "Riviera de Oriente Medio".

Según fuentes diplomáticas citadas por EFE y AFP, Egipto ha propuesto un plan en tres fases que busca la recuperación y reconstrucción de Gaza sin el desplazamiento de su población.

La financiación de este proyecto, valorado en US$53 mil millones, dependería principalmente de los países del Golfo Pérsico.

Además, los líderes árabes analizan quién debería asumir la administración de Gaza durante su reconstrucción. Un consenso emergente apunta a excluir a Hamás y restablecer el control de la Autoridad Palestina.

Se espera que durante la cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la Liga Árabe, que tiene prevista se celebre el 04 de marzo en El Cairo, se defina una estrategia conjunta y se reitere el rechazo a cualquier intento de expulsión masiva de los habitantes de Gaza.

Israel apoya el plan de Trump, pero la comunidad internacional lo rechaza

El plan original de Trump, considerado poco realista por muchos analistas, implicaría que Estados Unidos asumiera el control de Gaza, un territorio devastado tras más de 15 meses de bombardeos de Israel, y trasladara a sus 2,4 millones de habitantes a Jordania y Egipto.

La iniciativa ha sido respaldada por Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha defendido la idea afirmando que "en las guerras la gente se va". Sin embargo, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias humanitarias y legales de un desplazamiento forzoso de esta magnitud, informó AFP.

Pese al respaldo israelí, la propuesta de Trump ha sido rechazada en el mundo árabe, que defiende una solución que respete la soberanía de Palestina y garantice la estabilidad en Oriente Medio.

La comunidad internacional sigue atenta a la evolución del conflicto, en busca de una solución diplomática que promueva la paz en la región.