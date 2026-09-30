Trump revela lo que Netanyahu le contó sobre el copiloto de Flydubai: “Quizá un terrorista”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa en el Despacho Oval para abordar el atentado ocurrido en la aeronave de Flydubai.

De acuerdo con información difundida por agencia EFE, el mandatario estadounidense afirmó que sostuvo una conversación "extensa"con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para analizar los detalles del vuelo que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Durante su aparición ante los medios, el mandatario estadounidense detalló, según la versión oficial transmitida por el primer ministro israelí, que el copiloto responsable del ataque en plena altitud podría ser catalogado, en sus propias palabras, como "posible terrorista".

El altercado en cabina y la violenta agresión al piloto

El vuelo FZ1073 de la aerolínea emiratí experimentó un viraje repentino y pérdida de altura, cuando se disponía a sobrevolar la franja fronteriza entre Jordania y Arabia Saudí, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Tabuk, ubicado en el noroeste de Arabia Saudita. Conforme al relato compartido por la Casa Blanca, el copiloto agredió con un arma blanca al piloto principal dentro de la cabina de mando, dejándolo en condiciones críticas antes de que este lograra accionar los mecanismos de apertura para pedir auxilio.

Ante la emergencia desatada en pleno vuelo, un pasajero israelí, identificado como Musayev, ingresó con rapidez al compartimento de mando para auxiliar a la tripulación. Según los informes recopilados por las autoridades estadounidenses, el pasajero ayudó a reducir al copiloto agresor, manipuló los controles de la nave y consiguió nivelar el avión para evitar un trágico desenlace antes de que se precipitara a tierra.

Las dudas del mandatario sobre los motivos del ataque

A pesar de detallar la secuencia de los hechos descrita por las autoridades de Israel, el presidente estadounidense optó por mantener la prudencia respecto al trasfondo exacto del suceso. "Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta", puntualizó el mandatario ante la prensa, añadiendo que aunque la información preliminar apuntaba a que el copiloto pretendía estrellar deliberadamente la aeronave, "no saben eso" con total certeza.

Elogios a los actos de heroísmo y condecoraciones oficiales

En su intervención, Trump calificó como "increíble" la intervención del pasajero que neutralizó la amenaza en el aire, sumándose a los reconocimientos internacionales. Paralelamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabezó un acto oficial donde catalogó formalmente como "héroe" a uno de los pasajeros que inmovilizó al atacante, además de destacar en un comunicado oficial la"extraordinaria valentía" del capitán herido Smit Machchhar.

Las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias para esclarecer los motivos exactos que originaron la agresión en pleno vuelo. Mientras los informes médicos confirman la evolución de los tripulantes heridos, el suceso se mantiene bajo estricto análisis global debido al riesgo potencial que representó para la seguridad de la aviación comercial en Medio Oriente.

*Con información de EFE.