Trump se prepara para una larga guerra económica con Irán tras prometer resultados rápidos

Mientras la administración Trump optaba por la presión económica en lugar de la fuerza militar para obligar a Teherán a retomar las conversaciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió causar rápidamente daños a la economía iraní.

Según declaró el mes pasado, todas las aerolíneas iraníes dejarían de operar en todo el mundo a finales de septiembre. El país se quedaría sin petróleo para vender a finales de esta semana.

La economía iraní está sufriendo. Pero las promesas y los plazos establecidos por la administración Trump han resultado difíciles de cumplir, ya que se enfrenta a un Gobierno iraní más dispuesto a soportar las dificultades que a ceder.

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes ha reducido al mínimo las exportaciones de petróleo, privando a Teherán de miles de millones de dólares en ingresos mensuales. Sin embargo, Irán continúa vendiendo el petróleo que exportó durante la tregua de junio. Además, según Kpler, una firma de inteligencia global, Teherán transporta por tierra unos 250,000 barriles de petróleo diarios fuera del país.

El presidente Donald Trump ha declarado que la campaña de presión económica, que ya lleva dos meses, tiene como objetivo obligar a Irán a volver a la mesa de negociaciones después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, pero las conversaciones siguen estancadas, ya que los funcionarios iraníes se niegan a moderar sus demandas.

Al mismo tiempo, Teherán ha intensificado su actividad militar contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, atacando a más de nueve buques en una sola semana. Estos ataques se producen tras la ampliación de las operaciones estadounidenses en la zona, que, si bien facilitaron un mayor flujo de petróleo, no lograron influir en los precios mundiales de la energía.

En cualquier caso, la administración Trump cree que el tiempo está de su lado, según un alto funcionario de la administración, que se negó a comentar las declaraciones de Bessent, incluidos los detalles de sus plazos para el impacto económico.

“Realmente se ha notado ese cambio en la dinámica temporal”, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato según las normas establecidas por la administración. Si bien Irán pudo resistir rondas anteriores de presión económica recurriendo a sus ingresos petroleros, el bloqueo estadounidense elimina ese margen de maniobra y está aumentando la efectividad de las sanciones, agregó el funcionario.

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Las aerolíneas

El 8 de septiembre, la administración Trump anunció sanciones generalizadas contra la aviación iraní y amenazó con sanciones secundarias a las empresas extranjeras que prestan servicios a las aerolíneas iraníes.

En aquel momento, Bessent declaró a CNBC que “todas las aerolíneas iraníes cerrarían sus puertas en todo el mundo” antes del 23 de septiembre. Añadió que la administración Trump había “visto a cómplices en todo el mundo”.

“Sabemos quiénes son, ellos saben quiénes son, y vamos a ponerle fin”, dijo.

Pero en octubre, los vuelos internacionales desde y hacia Irán continúan, incluidos los vuelos a China, Irak y Turquía.

Las empresas de seguimiento de vuelos informaron que los vuelos internacionales con origen y destino en Irán se redujeron aproximadamente a la mitad en los días posteriores al anuncio de Estados Unidos. Datos recientes de seguimiento de vuelos del Aeropuerto Internacional Imam Khomeini, en Teherán, mostraron vuelos procedentes de Islamabad, Pakistán; Estambul; Moscú y Shanghái.

Funcionarios estadounidenses se reunieron con representantes de decenas de países para recabar apoyo antes del anuncio de la campaña. Funcionarios del Tesoro visitaron los Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña y Omán para hablar sobre las próximas iniciativas en materia de aviación y banca.

Según un funcionario de la administración, mientras contactaba con sus aliados, el Gobierno de Trump abordó las preocupaciones sobre cuánto duraría la campaña de presión económica.

“Miren, queremos que esto se resuelva lo antes posible”, dijo haberles comentado a los aliados de Estados Unidos.

“Cuanto antes corten todas estas vías de suministro para que Irán sepa que no tiene adónde ir, antes llegaremos a esa solución”.

Pero analistas y exfuncionarios afirman que las campañas de sanciones como la Operación Marginado Económico de Trump contra Irán pueden tardar meses o incluso años en forzar un cambio.

“En lo que respecta a estas campañas económicas, su eficacia depende de la voluntad de mantenerlas y aplicarlas, y eso requiere un compromiso a lo largo del tiempo”, afirmó Matthew Levitt, exfuncionario del Departamento del Tesoro e investigador principal del Washington Institute, un centro de estudios.

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Los bancos

En su anuncio de la Operación Marginado Económico, Bessent pidió el cierre de todas las sucursales del Bank Melli, un banco estatal iraní.

“Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense. El tiempo se acaba”, afirmó.

El mes pasado, el Tesoro impuso sanciones al gerente de una sucursal emiratí del banco y, días después, los Emiratos Árabes Unidos impidieron que todas las sucursales de ese país procesaran transacciones con Irán.

Como indicio de que las medidas contra las instituciones financieras podrían intensificarse pronto, el Departamento del Tesoro emitió una alerta el lunes en la que advirtió que las instituciones financieras extranjeras podrían ser objeto de sanciones secundarias sin previo aviso.

Entre los demás bancos afectados se encuentran una sucursal emiratí de un banco egipcio y el VTB Bank, la segunda institución financiera más grande de Rusia.

Según Cari Stinebower, exfuncionaria del Tesoro que asesora a empresas en estos asuntos para el bufete de abogados Steptoe, con sede en Washington, ha habido un aumento del interés por el cumplimiento de las sanciones “en todo el mundo”.

“Parte de esto se debe al mensaje de la Casa Blanca, que es que la presión sobre Irán está aumentando y seguirá aumentando”, dijo.

“No veo que esta administración vaya a ceder ni a perder interés”.

El bloqueo

Estados Unidos restableció el bloqueo a Irán en julio, tras el fracaso del acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Desde entonces, la operación ha reducido drásticamente las exportaciones de petróleo iraní y ha privado a Teherán de miles de millones de dólares en ingresos estatales cruciales.

Irán ha seguido vendiendo petróleo que previamente había exportado. Irán exportó más de 60 millones de barriles de petróleo de sus puertos durante el acuerdo de paz provisional, desde mediados de junio hasta mediados de julio, y ha vendido parte de esas reservas de forma constante, según los recuentos recopilados por analistas petroleros.

Aunque no está claro cuánto queda sin vender, algunos analistas petroleros estimaron que el mes pasado quedaban 30 millones de barriles y que Irán vendía alrededor de 500,000 barriles diarios. Reuters informó el jueves que las reservas de petróleo iraní en buques fuera del bloqueo se mantenían en unos 20 millones de barriles.

La presión económica, sumada a una dura campaña militar, ha sumido a Irán en un aislamiento mayor del que ha experimentado en décadas. Richard Nephew, quien se desempeñó como negociador estadounidense con Irán durante la administración Biden, afirmó que las múltiples rondas de conflicto con Israel y Estados Unidos ya habían aislado a Irán.

“Parte de la razón por la que pueden ser más agresivos en este sentido es que Irán ya no tiene tantas de estas conexiones. Ya se habían debilitado”, dijo Nephew.

Nephew afirmó que las entidades atacadas hasta ahora para aislar aún más a Teherán son “significativas”, pero “¿son estos golpes mortales para la economía iraní? Probablemente no”.