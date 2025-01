Trump y Starmer destacan los “estrechos y cálidos lazos” entre el Reino Unido y Estados Unidos

Los líderes de Reino Unido y Estados Unidos, Keir Starmer y Donald Trump, respectivamente, subrayaron este domingo la importancia de los "estrechos y cálidos lazos" que unen a ambos países.

Durante una llamada, ambos acordaron reunirse en persona próximamente para continuar fortaleciendo su relación bilateral.

Un portavoz de Downing Street, oficina del primer ministro británico, indicó que Trump expresó sus condolencias a Starmer por el reciente fallecimiento de su hermano.

Además, el presidente estadounidense manifestó el "respeto y cariño" que siente por la Familia Real británica y resaltó el valor que otorga a la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos.

La futura relación entre el Gobierno laborista de Starmer y la Casa Blanca se ha convertido en un tema clave en el Reino Unido, especialmente después de que Elon Musk, magnate y asesor de Trump, realizara duras críticas al líder británico y a su gabinete a través de su red social X.

Pese a esto, Trump había declarado previamente a la BBC que considera que Starmer está "haciendo un excelente trabajo" y que mantiene una buena relación personal con él.

On behalf of the United Kingdom, I send my warmest congratulations to President @realDonaldTrump on his inauguration as the forty-seventh President of the United States.



The special relationship between the UK and the US will continue to flourish for years to come. pic.twitter.com/WwD39axdOS