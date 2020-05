Twitter dice que dos tuits de Donald Trump son “engañosos” y él responde

Twitter añadió por primera vez el martes la mención “verificar los datos” a dos tuits de Donald Trump que afirmaban que el voto por correo era “fraudulento”, desatando la cólera del presidente estadounidense, que acusó a la red social de “interferir” en las elecciones de noviembre.

“Esos tuits contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso de votación y fueron etiquetadas para suministrar contexto adicional sobre el voto por correo”, indicó un portavoz de la plataforma social.

Hace dos semanas, Twitter reforzó sus reglas para luchar contra la desinformación sobre la pandemia, ampliando los tipos de mensajes que pueden ser señalados por los usuarios como potencialmente “engañosos” o “controvertidos”.

“Twitter interfiere ahora en las presidenciales de 2020”, tuiteó el mandatario republicano tras conocer la decisión. “Twitter está reprimiendo totalmente la libertad de expresión, ¡y yo, como presidente, no permitiré que eso ocurra!”, escribió.

“No hay forma de que el voto por correo sea otra cosa que sustancialmente fraudulento”, había tuiteado Trump.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020