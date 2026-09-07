¿Un éxito? Qué fue del bitcoin en El Salvador tras cinco años de ser adoptado como moneda

Cuando se cumplen este mes cinco años de la adopción en El Salvador del bitcóin como moneda de curso legal, su uso cotidiano entre la población no alcanzó la popularidad esperada, pese a que el presidente Nayib Bukele mantiene su apuesta de acumulación de bitcoines como reserva estatal y la atracción de empresas vinculadas con los activos digitales.

El país centroamericano se convirtió el 7 de septiembre de 2021 en el primero del mundo en darle estatus de moneda de curso legal al bitcóin con la entrada en vigencia de una ley especial, aunque en 2025 se le retiró en un principio ese carácter, por lo que su uso pasaba a ser voluntario.

Bukele, que mantiene una gran popularidad entre la población, convirtió así el proyecto bitcóin en su principal apuesta económica con los intentos de su adopción masiva, la obtención de ganancias con la compra de la criptomoneda con fondos estatales, la atracción de inversión y un ahorro millonario de comisiones para las remesas.

La adopción masiva que no repunta

El Gobierno de Bukele otorgó a los salvadoreños mayores de edad un bono en bitcóin equivalente a US$30 en ese momento para promover su adopción, para lo que debían descargar la billetera digital Chivo Wallet.

Según el mandatario salvadoreño, a finales de septiembre de 2021 la billetera llegó a 2,1 millones de usuarios, sin que a la fecha se conozca oficialmente el monto invertido en este bono de los más de US$150 millones destinados a la adopción del criptoactivo.

Sin embargo, diversas encuestas locales señalaron que el uso del bitcóin entre los salvadoreños tendió a la baja a lo largo de los años.

Una encuesta publicada en enero de 2025 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) señala que para 2024 el 91,8 % de los salvadoreños manifestó no haber utilizado el criptoactivo, entre los que se encuentra un 76,2 % que nunca lo ha usado.

Las reservas crecientes, pese al FMI

Otra de las principales acciones del Ejecutivo de Bukele fue la compra diaria de bitcóin y hasta inicios de septiembre acumulaba 7 millones 763 mil 37 monedas, con un valor a día 3 de este mes de US$632,16 millones.

Sin embargo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contemplaba el cese del uso de recursos públicos en estas compras, después de que, a mediados de diciembre de 2024, el Gobierno salvadoreño y el FMI alcanzaron un acuerdo para un préstamo de US$1 mil 400 millones.

La estadounidense Stacy Herbert, directora de la gubernamental Oficina Nacional de Bitcóin de El Salvador, dijo que el activo digital seguirá en uso legal, pero se reducirá a inversiones del sector privado, además de vender o descontinuar el uso de la billetera Chivo Wallet.

Una apuesta por los activos digitales

Tras la adopción del bitcóin, El Salvador también estableció su propia regulación para la transacción de activos digitales, más allá de las criptomonedas, y creó registros e instituciones para este fin.

Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios de la plataforma Bitfinex para Latinoamérica, destacó a EFE que El Salvador es "pionero en este tipo de regulaciones" y que brindó "impactos positivos" en materia económica y turística, además de generar confianza en los inversionistas.

"Creo que uno de los impactos más importantes que genera el hecho de tener un marco regulatorio bien estructurado, bien comunicado, es precisamente la confianza. ¿Confianza de parte de quién? Uno, de las empresas que están dentro del sector porque están bajo un marco regulatorio y eso es muy positivo porque genera confianza y al final también trae inversión para el país", sostuvo.

Five years ago today, El Salvador made history as the first nation to make Bitcoin legal tender.



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Agregó que Latinoamérica "lidera la velocidad de expansión de la economía digital" con tres veces más de usuarios activos mensuales que Estados Unidos y que, hoy en día, El Salvador es el que "está liderando" el marco regulatorio en la región.

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