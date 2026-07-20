¿Un objeto valioso? Cómo un meteorito que cayó en una casa en EE. UU. ha causado el asombro de los investigadores

Un meteorito que atravesó el tejado de una vivienda en Nueva Jersey en 2024 se convirtió en uno de los objetos “más valiosos científicamente” jamás recuperados, al contener una diversa gama de compuestos que ayudan a comprender qué componentes básicos para la vida pudieron haber llegado a la Tierra primitiva, según informaron investigadores.

Los investigadores del Instituto Seti encontraron que el meteorito Hillsborough, bautizado con el nombre de la ciudad en la que cayó el 16 de julio de 2024, contiene una diversa gama de compuestos que incluyen carbono, aminoácidos y otras moléculas prebióticas, considerados componentes básicos de la vida.

“Un análisis reveló que contenían restos conservados de la zona cercana a la superficie de un pequeño asteroide primitivo, donde este estuvo expuesto a fluidos salinos concentrados; un proceso que no se conocía anteriormente en este tipo de mundo protoplanetario”, afirmó el autor principal Peter Jenniskens, del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA.

El estudio publicado en la revista Science Advances encontró que el meteorito estaba compuesto por un material primitivo y poco común denominado condrita carbonácea de tipo CM1/2.

Además, la composición del Hillsborough confirma que sufrió “una mayor alteración por agua” que la mayoría de los demás meteoritos de tipo CM que han caído en la Tierra.

Esta es la segunda vez que se observa la caída de un meteorito de este tipo, lo que lo convierte en “uno de los de mayor valor científico jamás recuperados”, según afirmó el Instituto SETI, una organización de investigación con sede en California.

A meteorite that crashed into a New Jersey home is now considered one of the most scientifically valuable meteorites ever recovered because it contains the building blocks of life, astronomers say. https://t.co/XESDKdP8C5 — ABC News (@ABC) July 20, 2026

Los investigadores han resaltado que el Hillsborough aportó gran información, gracias a que el propietario de la casa donde cayó “preservó y documentó toda la escena”, utilizando guantes desechables y papel de aluminio para depositar los fragmentos del meteorito en frascos de vidrio.

El Hillsborough proviene de una roca del tamaño de una maleta pesada de avión que entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 kilómetros por segundo.

Sesenta observadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania informaron a la Sociedad Americana de Meteoros de que habían visto la roca, que era frágil y se fragmentó rápidamente, según informaron los astrónomos.

El propietario de la casa donde cayó el Hillsborough dijo que escuchó un fuerte estruendo y encontró un agujero en el techo del dormitorio principal.

El hombre percibió un fuerte olor a azufre cuando recogió los numerosos fragmentos negros, además de escombros y polvo negro que cubrían su cama, la alfombra y las zonas circundantes.

Los investigadores informaron que algunos de los fragmentos del meteorito serán custodiados en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York.

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