Un taxi arrolla a por lo menos seis peatones en Nueva York el día de Navidad

El accidente sucedió cuando el vehículo se subió a la acera y se llevó por delante a por lo menos seis personas que se encontraban caminando cerca del Herald Square.

Al menos dos de los peatones, entre los que se encontraba un menor, tuvieron que ser llevados al hospital por heridas menores, dijeron las autoridades.

La Policía dijo que el taxista, de 58 años, sufrió un posible episodio médico y perdió el control del vehículo, según información citada por la televisora ABC.

El Herald Square es un popular destino turístico, especialmente durante la temporada navideña, donde se encuentra Broadway, en el corazón de Manhattan.

Las autoridades de Nueva York han redoblado la seguridad en las fiestas navideñas en la ciudad, que acoge un gran número de turistas en estas fechas.

El incidente de tráfico ocurrió una semana después que un hombre estrelló su auto contra un mercado navideño en Alemania, matando a cinco personas e hiriendo a 200. EFE

❗️🇺🇲 – On Christmas Day, December 25, 2024, a taxi driver in Herald Square, Manhattan, possibly due to a medical episode, crashed into multiple pedestrians outside Macy’s at 34th Street and 6th Avenue.



Six people were injured, including a 9-year-old boy.