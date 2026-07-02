Vaticano confirma la excomunión de cuatro obispos lefebvrianos; Papa León XIV enfrenta un nuevo cisma en la Iglesia

El Vaticano informó este 2 de julio la excomunión de los cuatro nuevos obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como lefebvrianos.

El papa León XIV afronta este episodio firme en su intención de mantener unida a la Iglesia católica, como piden los cardenales, ante el cisma de los lefebvrianos, consumado en directo en las redes sociales.

La excomunión incluye a los dos consagrantes, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay, "al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio".

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe explica que el obispo Alfonso de Galarreta, quien celebró las ordenaciones, y los nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier "han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae (inmediata), reservada a la Sede Apostólica".

Además, también será excomulgado el obispo Bernard Fellay, por haber participado directamente en la celebración litúrgica como conconsagrante y haberse adherido así públicamente al acto cismático.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, advierte al resto de clérigos y fieles laicos que, si se suman al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, también incurrirán "ipso facto en la pena de excomunión de pleno derecho".

Las consagraciones de los cuatro nuevos obispos se celebraron en Suiza ante cerca de 15 mil personas, entre fieles y curiosos, en una ceremonia retransmitida por redes sociales en varios idiomas.

Con este acto, la Fraternidad hizo caso omiso de las peticiones del papa León XIV, quien había exhortado a dar marcha atrás bajo la advertencia de incurrir en una excomunión.

Los lefebvrianos surgieron en 1970 en Suiza, impulsados por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, como reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II, que consideraban una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica.

Juan Pablo II excomulgó a su fundador y a cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XVI levantó la excomunión en el 2009, aunque continuó el pulso con la Iglesia.

Los lefebvrianos cuentan a nivel mundial con 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas. En total, la congregación supera los 1,500 miembros consagrados y unos 500 mil fieles, y tiene presencia en más de 60 países.