Vaticano revela imágenes del papa Francisco en su féretro

El velatorio ha sido dispuesto en la que en sus 12 años de pontificado fue su residencia, pues no quiso habitar el Palacio Apostólico: la Casa Santa Marta, un sencillo y más animado edificio dentro del Estado vaticano, junto al ábside de la basílica.

El féretro es de madera, simple, y ha sido instalado en su capilla privada, situada en la planta baja, tal y cómo él mismo quiso simplificando las que serían sus exequias.

El cuerpo del pontífice, fallecido el lunes 21 de abril con 88 años a causa de un accidente cerebrovascular y tras meses con graves problemas respiratorios, será trasladado el 23 de abril a la basílica de San Pedro para su exposición ante los fieles.

Lea más: Cuáles fueron las últimas palabras que el papa Francisco le dijo a su enfermero en la Plaza de San Pedro

Mientras tanto, su capilla transcurre de forma privada, reservada únicamente a miembros de la Curia, religiosas o empleados de la Santa Sede que deben mostrar su acreditación antes de cruzar las murallas del hermético Estado papal, en el centro de Roma.

Ya dentro, quienes quieran despedir al pontífice deben aguardar bajo el sol a que un guardia les permita acceder a Santa Marta, protegida por un protocolo de seguridad.

Luego van desfilando por los pasillos de su planta baja, entre santos, vírgenes y algunas plantas, hasta llegar a la capilla, a la que se entra en grupos pequeños.

Dentro, varios agentes de la policía vaticana y la Guardia Suiza vestidos de civiles controlan que nadie se salga de la línea: la seña es de máximo respeto.

Le podría interesar: ¿Qué es el anillo del Pescador y por qué será destruido tras la muerte del papa Francisco?

A la residencia ya han empezado a llegar las primeras autoridades eclesiásticas y también políticas, como el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

La capilla es una pequeña sala con techo en forma triangular, como una cabaña de cemento, apoyado en una fila de cuatro columnas y en el que, por un lado, entra la luz natural, con una estrecha galería de cristales que dan a las murallas leoninas.

Francisco reposa en el ábside de la capilla, bajo un crucifijo de madera y una inscripción en letras doradas que recorre el techo triangular: Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium, una oración: “Ven Espíritu Santo y llena el corazón de tus fieles”.

En la caja, forrada en tela rojo, el papa aparece ataviado con paramentos púrpura, signo de máxima distinción y dignidad, con una mitra blanca de obispo en la cabeza y un rosario entre las manos.

También lea: Qué dice el testamento del papa Francisco sobre sus últimos deseos

El féretro es custodiado día y noche por dos guardias suizos con su colorido uniforme, yelmo metálico, pluma roja y alabarda en mano, pero también por los fieles del papa que han llegado al recinto.

A media mañana, justo después de la visita de Mattarella, en la capilla hay unos 45 fieles, algunos sentados en sillas y otros de pie: hay varios arzobispos, tal y como indican sus fajines violeta, así como religiosas y otras personas que clavan sus rodillas en el suelo para orar profundamente, en medio de un silencio sepulcral.

Cardinal Camerlengo Kevin Farrell presides over the rite of the ascertainment of death and the placement of the late Pope Francis' body in the coffin, which took place on Monday evening in the chapel of the Casa Santa Marta. pic.twitter.com/63aPKTW9nD