Verificamos por usted: ¿Hubo fallas en un sistema eléctrico que afectó a países de Centroamérica?

Varias entidades informaron este 10 de septiembre sobre una falla en el sistema de interconexión eléctrico de Centroamérica que habría afectado a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sin que las causas estén del todo establecidas.

El Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central, la cual tiene sede en El Salvador, afirmó que el sistema eléctrico de Centroamérica ya se encuentra "estabilizado" luego de declarar "Estado de Emergencia" sin brindar detalles sobre lo ocurrido.

También se le suma el Centro Nacional de Despacho de Honduras, quien afirmó que la falla, con supuesto origen en Guatemala, causó apagones en varias regiones del país.

Esta falla, según el Centro Nacional de Despacho, afectó el suministro eléctrico de Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

La falla habría sido confirmada por el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) de Guatemala, quien agregó que esto provocó una desconexión de la interconexión entre Guatemala y México, lo que provocó una pérdida de 435.66 MW de carga en el país.

Sin embargo, la AMM reiteró que los circuitos ya fueron reestablecidos.

Las distribuidoras guatemaltecas reportaron fallas locales: la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) registró cortes en más de 20 municipios del centro del país -incluidas Ciudad de Guatemala y Antigua- mientras que Energuate confirmó un servicio irregular en el este y oeste debido a fallas externas en el sistema regional de transporte.

Tegucigalpa

En Honduras, el apagón afectó al menos varias zonas de Tegucigalpa, la capital de Honduras, a partir de las 11:47 horas locales (17:47 GMT) durante, al menos, una hora y media, según presenció EFE.

El Centro Nacional de Despacho hondureño indicó que su equipo técnico “ya ha iniciado el proceso de restablecimiento gradual del sistema” y que están “en la espera de la información del Ente Operador Regional (EOR) de la causal”.

Honduras registra un déficit de su sistema de energía eléctrica que en los últimos meses ha aumentado debido a la severa sequía causada por el fenómeno El Niño, según las autoridades de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Luz en otros países

Gran parte de Ciudad de Guatemala así como las capitales centroamericanas de San Salvador y Managua (Nicaragua) no se han visto afectadas por interrupciones de luz, hasta el momento, según presenció EFE. Las autoridades salvadoreñas y nicaragüenses tampoco han reportado afectaciones.

Mientras que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá avisó este jueves de que está dando "seguimiento" a un evento registrado hoy -hacia la misma hora en la que se reportaron las fallas en los otros países centroamericanos- "en el Sistema Eléctrico Regional (SER), asociado al disparo de la interconexión México-Guatemala y posteriormente de otras interconexiones".

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