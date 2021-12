Conozca los escándalos que “empañaron” la carrera y vida de Vicente Fernández

Conforme pasaron los días, las noticias polémicas no se hicieron esperar y entre amigos, examores y uno que otro enemigo del ícono de la música regional mexicana, han revelado ciertas “manchas” en la vida y carrera de Chente.

Estas son algunas de las noticias que han cobrado relevancia tras su muerte.

Infidelidades

El Charro de Huentitán tenía fama de ser mujeriego y los rumores apuntaban a que tuvo varias relaciones amorosas, pese a que contrajo matrimonio con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita. El cantante, incluso, reconoció una relación extramarital en 2019. En una entrevista, dijo que fue infiel a su esposa.

Presuntos nexos con el narco

En el 2013, autoridades en España, investigaron a Vicente Fernández durante su gira de despedida. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España condujo la investigación y se estimó que tan sólo en las presentaciones de Chente, el 15, 16 y 17 de junio del 2012 en España, se pudieron blanquear unos 300 mil euros, según informó el diario El País en aquella ocasión.

Acusado de violación

En febrero del 2021, la cantante Lupita Castro aseguró que el Charro de Huentitán la había violado hace 40 años. La noticia causó escozor en la familia Fernández, quien siempre negó las acusaciones.

“Me critican porque estoy hablando hasta ahora, pero las personas que sufrimos cosas como estas llevamos un proceso y nunca es tarde para confrontar, denunciar o decirlo, y menos si es parte del proceso de sanación”, mencionó Lupita, según una nota publicada en latimes.com.

Un beso ¿prohibido?

En el 2018 se hicieron virales fotografías de Chente y una misteriosa mujer a la que le llevaba poco más de 30 años, y se presumía era menor de edad. En las imágenes salían besándose y abrazados. El intérprete nunca dio declaraciones al respecto y el tema se esfumó en los medios, aunque fue señalado por sus detractores.

Acoso

Luego de la publicación de las imágenes del beso prohibido, años más tarde se publicaron videos en TikTok en el que tocaba a una joven en el seno sin su consentimiento. La joven, posteriormente, dijo que no se percató de ello hasta que vio las imágenes después. Esto generó varias críticas de acoso contra el artista, quien se vio obligado a ofrecer disculpas.

Rechazo de trasplante

En el 2019, Fernández dijo en una entrevista que rechazó un trasplante de hígado por si el donante era “homosexual o drogadicto”. Recién había sido diagnosticado en Houston con una posible masa cancerígena, según relató. “Me quisieron poner el hígado de otro y dije: no amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, dijo en la entrevista.

Opiniones políticas

Otro momento mediático fue la vez que lanzó críticas a Donald Trump, a quien acusó de calumniar a los mexicanos. “Hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que está diciendo muchas cosas feas sobre los mexicanos (…) el día que me lo encuentre le voy a escupir la cara, le voy a mentar su m… y le voy a decir lo que nunca le han dicho en su mendiga vida”, dijo.