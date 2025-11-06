Video capta persecución de presuntos narcos en lancha tiburonera; uno de los capturados es guatemalteco

Un video grabado desde un helicóptero de la Fuerza Aérea de El Salvador muestra el momento en que dos presuntos narcotraficantes intentaban escapar en una lancha tiburonera que transportaba droga. Uno de los capturados es de nacionalidad guatemalteca.

La persecución se inició en aguas del océano Pacífico, tras la detección de la embarcación por parte de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. Las imágenes captadas muestran cómo los ocupantes lanzan varios objetos al mar, que podrían ser evidencia.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, los tripulantes se dirigieron a tierra firme al verse acorralados.

Jarinton “R”, de nacionalidad nicaragüense, fue retenido en la playa La Bocana de Mizata. En tanto, Luis “G”, guatemalteco, fue ubicado y capturado en tierra gracias a la coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador.

“El narcotráfico no tiene espacio en nuestras costas. Seguimos actuando con firmeza para proteger nuestra nación”, escribió en su cuenta de X René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa salvadoreño, al compartir las imágenes del operativo.

Como resultado de una persecución iniciada por embarcaciones de nuestra Fuerza de Tarea Naval Tridente, y con el apoyo de un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea, se localizó e interceptó una lancha que transportaba droga en su interior.



Al verse acorralados, los dos tripulantes… pic.twitter.com/ULKqT9u9HW — René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) November 6, 2025

