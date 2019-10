VIDEO | Al menos 71 muertos en un incendio en un tren en Rahim Yar Khan, Pakistán

Un tren en Rahim Yar Khan, Pakistán, se incendió a causa de una explosión de gas. (Foto Prensa Libre: Dunya News)

El tren incendiado está actualmente inmovilizado cerca del distrito de Rahim Yar Khan, en la provincia de Punyab, en el centro de Pakistán.

El fuego se extinguió a media mañana mientras los servicios de socorro seguían trabajando en los vagones carbonizados de los que todavía salía humo.

“Según la información que nos llega del lugar del accidente, más de 65 personas murieron y otras 40 resultaron heridas”, dijo la ministra provincial de Sanidad, Yasmin Rashid.

Los heridos están siendo evacuados hacia hospitales de la región, añadió. Hasta ahora solo 18 cuerpos fueron identificados, indicó la ministra.

Un total de tres vagones, dos de segunda clase y uno de primera, se incendiaron tras la explosión de dos bombonas de gas que los pasajeros utilizan para calentar comida, indicó a la AFP Ali Nawaz, un alto responsable del transporte ferroviario pakistaní.

La mayoría de víctimas son peregrinos que iban a una celebración religiosa cerca de Lahore (este), según la misma fuente.

Por su parte, Adnan Shabir, portavoz de los servicios de socorro locales, el balance del accidente es de 73 muertos y más de 40 heridos.

صوبہ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان سے گزرنے والی ایک ٹرین میں آگ لگنے سے 65 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق مسافر ٹرین کراچی سے براستہ لاہور، راولپنڈی جا رہی تھی۔#RahimYarKhan #TrainAccident pic.twitter.com/OZn4kxI1vh — Urdu News (@UrduNewsCom) October 31, 2019

El primer ministro Imran Kahn dijo estar “profundamente triste por la terrible tragedia” y anunció la apertura de “una investigación inmediata, que hay que completar urgentemente”, declaró en Twitter.

Las cadenas de televisión difundieron imágenes del tren con varios vagones devorados por las llamas.

At least 46 people were killed and over 30 injured on Thursday from a fire in three bogies of a Tezgam train near Liaqatpur city, Rahim Yar Khan DP) Ameer Taimore Khan confirmed.

Fire breaks when a gas cylinder being used by Tablighi Jamaat members to cook food exploded. pic.twitter.com/dtiGBA9GYU — Bilal Yasir (@BilalYasirBjr) October 31, 2019

“Terrible tragedia en un tren Tezgam por la explosión de una bombona de gas aportada por un pasajero. Oraciones y pésame a las familias de las víctimas”, escribió la ministra paquistaní de Derechos Humanos, Shireen Mazari, en Twitter. El accidente “se podría haber evitado”, añadió, y lamentó que muy pocas veces se controlan los equipajes a bordo de los trenes.

Terrible Tezgam train tragedy with gas cylinder carried by passenger exploding. Prayers and condolences go to the victims families. A tragedy that could have been avoided but ever since I can recall while travelling by train no baggage check or restrictions enforced. Tragic. — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) October 31, 2019

Los accidentes ferroviarios son frecuentes en Pakistán, un país que heredó de la dominación colonial británica una gran red de ferrocarriles, actualmente en muy mal estado, consecuencia de décadas de corrupción, de falta de inversiones, de mantenimiento y de una gestión inadecuada.

En julio pasado un choque entre dos trenes en la misma zona dejó 23 muertos. Imran Khan pidió entonces “medidas de urgencia para hacer frente a décadas de negligencia en las infraestructuras ferroviarias”.

