Video: Captan el momento exacto en el que un hombre abofetea al presidente Macron

El entorno del jefe de Estado confirmó a la AFP este 8 de junio la autenticidad de imágenes que circulan en redes sociales, en las que un hombre ataca al presidente Macron. El incidente fue registrado durante una visita a la localidad de Tain-l’Hermitage, ubicado al sureste de Francia.

El video difundido por Twitter muestra a Macron acercarse a un grupo de personas. El presidente empieza a conversar con un hombre, quien le toma el antebrazo y le da una bofetada.

Poco antes del hecho, se puede escuchar en el mismo video el grito de guerra monarquista “¡Montjoie Saint Denis!” y también “¡Abajo la macronía!”

La prefectura indicó que dos personas de 28 años fueron detenidas. Podrían enfrentarse hasta tres años de prisión y 45 mil euros de multa.

JUST IN: President Macron slapped during incident in southeast France pic.twitter.com/sLINDd3r69

— Political Updates✍️ (@NewsUpdatesIND) June 8, 2021