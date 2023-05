Video: El dramático momento en el que lanzan a un niño de 4 años sobre el muro fronterizo para cruzar a Estados Unidos

Además, Ortiz comunicó que los agentes que se desplazaron a la zona reportaron “disparos cerca de su posición”, por lo que el suceso se sigue investigando para tratar de identificar a los sospechosos que aparecen en las imágenes.

“¡No confíes en los traficantes de personas!”, concluyó el tuit del oficial estadounidense que también iba acompañado por ese mismo video, de unos 90 segundos de duración.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) May 22, 2023