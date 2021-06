Video: el dramático y fuerte momento en el que un policía rompe en llanto luego de disparar y matar a una adolescente

La policía respondió con un comunicado en Twitter en el que aseguró que: “A pedido del Departamento de Policía de Flint, la Policía del estado de Michigan está investigando un tiroteo con un oficial involucrado que ocurrió aproximadamente a las 2:14 pm en la ciudad de Flint y que involucró a un oficial de policía de Flint”.

En redes trascendió que en el incidente el agente le da la voz de “alto” a la joven y cuando ella se niega a acatar la orden, él le dispara, lo que le causa la muerte. Acto seguido el agente se desploma y llora arrodillado sobre la cinta asfáltica mientras uno de sus compañeros intenta consolarlo.

La víctima fue identificada como Briana Sykes y al parecer participaba en un desfile para conmemorar una fecha relevante en ese país.

Como en otros casos del actuar de los agentes de la policía en EE. UU. este no estuvo exento de polémica. Sin embargo, en declaraciones a medios televisivos de Estados Unidos, un portavoz de la Policía de Michigan dijo: “Ningún oficial de policía espera usar fuerza letal” y agregó que “los impactos emocionales de un incidente como este son de gran alcance”.

En redes se encendió el debate y algunos transeúntes afirmaron que había niños en el desfile, por lo que de alguna manera “justificaron el accionar del policía”, que evitó que sucediera otra tragedia en la que se habrían visto involucrados adultos y menores de edad.

VIDEO: las imágenes se viralizaron en Twitter/@TCReporter)

I found a longer version of Saturday’s #Flint fatal police shooting bystander video. The 19-year-old woman who was killed has been identified as Briana Sykes. Sykes is accused of initiating gunfire with the officer. MI State Police are investigating. pic.twitter.com/y3NN7PVwiV

— 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 (@TCReporter) June 21, 2021