Video: el impactante momento en el que la policía dispara a un hombre que tenía a una mujer como rehén

El terror se apoderó de un vecindario en el municipio de Angra dos Reis, en Brasil, luego de que hubiera disparos y hasta una toma de rehén.

Todo comenzó cuando tres sujetos trataron de robar una tienda de celulares. Uno de ellos utilizó a una mujer como escudo para intentar huir.

El hombre sujetó a la joven del cuello y la cintura mientras le apuntaba con una pistola en la cabeza.

Varios vecinos y transeúntes se detuvieron a grabar el momento con sus móviles. El hombre caminó con la víctima a punta de pistola durante dos cuadras, siendo acompañado por militares y policías, que habían rodeado la zona.

Durante varios minutos los policías lo persiguen por la calle hasta que, finalmente, fue abatido a balazos. Otros dos cómplices se rindieron, dijo la policía.

Cuando los policías abatieron al presunto ladrón para liberar a la rehén, los testigos y vecinos aplaudieron y festejaron el hecho, según muestran los videos que circulan en redes sociales.

VIDEOS: los vecinos documentaron la persecución (imágenes fuertes).

— Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 7, 2021

*Segundo informações, assalto com reféns nesse momento na rua do comércio (loja vivo), em Angra dos Reis.* pic.twitter.com/1EOLRSEb8t

#BREAKING

Release of the hostage by Angra dos Reis city police, Rio de Janeiro state, #Brazil. pic.twitter.com/0ox9F5984b

— RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) July 7, 2021