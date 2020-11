Video: enorme cocodrilo sorprende a visitantes en club de golf

El sur de Florida en Estados Unidos resultó sumido bajo inundaciones, que fueron ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Eta el pasado lunes 9 de noviembre.

Canales desbordados, vehículos varados en calles inundadas y árboles caídos hicieron parte del panorama que mostraban las cámaras de televisión en el centro de Miami y en las ciudades de Fort Lauderdale y Lauderhill.

Después de tocar tierra la noche del domingo y azotar Cuba, Centroamérica y el sur de México, el fenómeno meteorológico continúa avanzando por el mar Caribe.

Mientras, el alcalde de Miami, Francis Suárez, reportó inundaciones de 2.2 pies (67 centímetros), mientras el Servicio Climatológico Nacional (NWS) informó que algunas áreas recibieron hasta 16 pulgadas (40 centímetros) de lluvia.

En medio de este panorama, un inusual visitante llamó la atención de los visitantes del club de golf Valencia Golf and Country Club, ubicado en Naples, informó Noticias.canalrcn.

Se trata de un cocodrilo de grandes proporciones, de al menos 15 metros de largo, que, luego del paso de la tormenta tropical, ‘aterrizó’ en el lugar.

En video quedó captado el momento en que el animal camina de un lago hacia el otro, sin inmutarse ante la presencia de varias personas que se encontraban en la zona.

La imagen, publicada por el presentador del clima de WINKNews, Matt Devitt, cuenta con más de 4 mil retuits, más de 7 mil tuits citados y más de 16 mil ‘me gusta’.

Algunos usuarios en la red social Twitter calificaron el hecho como una imagen sacada de la película Jurassic Park por el tamaño del cocodrilo.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020